Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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