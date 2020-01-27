Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Известия00:53

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвывчера в 20:03

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года

РБКвчера в 22:33

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 20:29

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:21

Цена на нефть Brent впервые с ноября 2019 года опустилась ниже 60 долларов за баррель

Life.ruвчера в 19:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Экономика

В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея Чаплина стихами

Популярный певец, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал смерть протоиерея Всеволода Чаплина стихотворениями.
АБН вчера в 18:22
Происшествия

Найдена мать оставленных в «Шереметьево» детей

REGNUM 00:56
Музыка

Билли Айлиш завоевала «Грэмми» в главных номинациях

РБК 00:04
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Происшествия

Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
РИА Новости вчера в 15:14
Происшествия

В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой

25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Наша версия вчера в 01:16
Общество

Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 23:22
Футбол

Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче

Аргументы и Факты 24 января в 12:48
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Происшествия

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось

Количество жертв землетрясения, которое произошло в Турции, снова возросло. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:14
Игры

Игрок в EVE Online продал космический корабль за $40 тысяч

Один из игроков в EVE Online продал редкий космический корабль за миллион PLEX (внутриигровая валюта), что эквивалентно $40 тысячам.
3DNews 00:45
Гаджеты

Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
iXBT.com вчера в 22:46
Хоккей

ЦСКА завоевал «Кубок Легенд», обыграв в финале «Спартак»

В финальном матче VI «Кубка Легенд» ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 7:5. В составе победителей 4 (1+3) очка на счету президента «Норникеля», главы Попечительского совета фонда «Ночная хоккейная лига» Владимира Потанина, дублем отметился трехкратный чемпион мира Сергей Федоров.
Спорт-Экспресс вчера в 10:24
Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
Происшествия

Под Омском от отравления техническим спиртом погибли пять человек

Пять человек погибли от отравления техническим спиртом, жертвам его продали под видом алкоголя, сообщил в понедельник региональный СК.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости вчера в 21:19
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Новокузнецке

13 человек и четыре единицы техники справились с пожаром за 24 минуты, и уже в 04.24 ликвидировали возгорание.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:34
Здоровье

Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса

Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Газета Кемерова 25 января в 23:43
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru вчера в 18:10
Технологии

Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
ToDay News Ufa вчера в 02:53
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Происшествия

Россиянка запретила врачам лечить 14-летнюю дочь весом 25 килограммов

Жительница Омска запретила врачам лечить 14-летнюю дочь, которая весила 25 килограммов из-за белково-энергетической недостаточности, а также отказалась от медицинского наблюдения и обследования ребенка и не впускала домой врача-педиатра.
Lenta.ru 00:57
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Авто

Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры

В Сети рассекретили внешность «заряженной» и «внедорожной» версий Skoda Octavia четвертого поколения.
Автоновости дня 25 января в 01:14
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

В связи со вспышкой на территории КНР нового типа коронавируса туроператор "Русь-Тур" объявил о намерении незамедлительно вывезти свои клиентов с китайского острова Хайнань.
Вести.Ru 25 января в 16:13
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух украинских военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о гибели двух солдат Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Lenta.ru 00:50
Здоровье

Врач рассказал, кто чаще всего получает травмы в гололед

Чаще всего зимой получают травмы женщины старше 50 лет, наиболее распространенными среди них являются перелом шейки бедра и лучевой кости в области запястья, сообщил заведующий отделением травматологии и ортопедии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского, доктор медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Багавдин Ахмедов.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 25 января в 17:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное