Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Нефть дешевеет, рынки лихорадит. Как мир реагирует на коронавирус и Brexit
Телеканал 360°23 января в 16:28
Менее $61 за баррель. Нефть марки Brent снизилась в цене, а рубль растет
Красная весна24 января в 11:10
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Происшествия
В Екатеринбурге кондуктор вечером высадил подростка из автобуса
Согласно СМИ, кондуктор маршрута № 077 потребовал от 12-летнего мальчика, чтобы он покинул салон автобуса в связи с тем, что у того не хватило денег на оплату проезда.
Киберспорт
Бета-тест, улучшенный ИИ и новый дизайн локаций — авторы ремейка Half‑Life рассказали о планах на будущее
Авторы Black Mesa — фанатского ремейка Half‑Life — заявили о скором релизе игры, однако перед этим они проведут открытый бета-тест.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Общество
Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Космос
Нью-Дели запускает на орбиту «друга Вселенной»
Четырёх астронавтов, которым ещё только предстоит пройти обучение в Звёздном городке в России, будет сопровождать в их одиссее робот-гуманоид Виом Митра, что в переводе с хинди означает «друг Вселенной».
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Фигурное катание
Пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию заняли россиянки
Косторная по сумме двух программ получила 240,81 балла. Она выиграла Гран-при 2019 и стала серебряным призёром чемпионата России-2019.
Политика
Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения
В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Космос
Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»
Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
Кино
Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»
Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство
Взрыв самодельного взрывного устройства произошел в туалете одной из больниц Гонконга в ночь на понедельник, в результате инцидента никто не пострадал, полиция разыскивает причастных, сообщает газета South China Morning Post.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Здоровье
Маленьким амурчанам с орфанным заболеванием требуется почти полмиллиарда на первый курс лечения
Девять маленьких амурчан, страдающих редким тяжелым заболеванием, нуждаются в дорогостоящем лечении.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Кино
Билл Мюррей появится в продолжении «Охотников за привидениями»
Актер Билл Мюррей сыграет роль в продолжении культового фильма "Охотники за привидениями: Наследники".
Происшествия
«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Космос
Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Политика
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Общество
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Футбол
«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Бэйла
Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" хочет оформить трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
Происшествия
Многодетная мать постирала новорождённую дочь в стиральной машине
В свердловской Талице женщина засунула свою новорождённую дочь в стиральную машину.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.