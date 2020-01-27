Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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