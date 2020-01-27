Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года

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Авторы Black Mesa — фанатского ремейка Half‑Life — заявили о скором релизе игры, однако перед этим они проведут открытый бета-тест.
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РИА Новости вчера в 17:02
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Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

В результате обстрела реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде пострадали несколько человек.
Вести.Ru вчера в 18:10
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Завершились испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020»

Подошли к концу испытания приборов ровера миссии «ЭкзоМарс-2020» в Тулузе в центре компании Airbus в условиях, имитирующих марсианские.
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Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

Гран-при премии "Золотой орел" получил фильм "Текст", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 24 января в 14:34
Происшествия

В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство

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Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

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Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса

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Маленьким амурчанам с орфанным заболеванием требуется почти полмиллиарда на первый курс лечения

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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

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Политика

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
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Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
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В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru вчера в 20:35
Кино

Билл Мюррей появится в продолжении «Охотников за привидениями»

Актер Билл Мюррей сыграет роль в продолжении культового фильма "Охотники за привидениями: Наследники".
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«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
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Российские космонавты на борту МКС начинают эксперимент «Терминатор»

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В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости вчера в 15:24
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

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«Тоттенхэм» ведет переговоры о трансфере Бэйла

Руководство лондонского "Тоттенхэм Хотспур" хочет оформить трансфер вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
Газета.Ru вчера в 05:29
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Многодетная мать постирала новорождённую дочь в стиральной машине

В свердловской Талице женщина засунула свою новорождённую дочь в стиральную машину.
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Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 25 января в 05:15
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