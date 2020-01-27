Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Менее $61 за баррель. Нефть марки Brent снизилась в цене, а рубль растет

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
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Индексация пенсий распространится на работающих пенсионеров.
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Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
Игромания.ру вчера в 12:21
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AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой

Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
Faktom вчера в 07:19
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
РБК вчера в 01:51
Происшествия

При крушении вертолета с Коби Брайантом погибли девять человек

Число погибших при крушении вертолета в Касабусасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) выросло до девяти человек, пишет New York Timts со ссылкой на шерифа округа.
Ведомости вчера в 20:16
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Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
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Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 25 января в 09:38
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Гаджеты

WhatsApp через неделю отключится на старых смартфонах

С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
ToDay News Ufa 24 января в 05:36
Политика

Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с очередной «паузой» после саммита в «нормандском формате».
Комсомольская правда вчера в 09:40
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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Ведомости вчера в 10:27
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица вчера в 07:39
Культура

В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали

Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Первый канал вчера в 23:05
Армия и оружие

Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию

Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
ТАСС 25 января в 18:39
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Астрономы обнаружили «звезду-вампира»

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Общество

Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы

Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
РИА Новости вчера в 23:34
Общество

Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX

Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков «Ведомостям».
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество

Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань

Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости 25 января в 00:17
Политика

Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Газета.Ru вчера в 11:13
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Гаджеты

Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел

Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
iXBT.com вчера в 22:46
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия вчера в 15:34
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

ToDay News Ufa вчера в 01:04
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости вчера в 03:23
Общество

Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.
Газета.Ru 25 января в 13:41
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Овечкин не может поверить в смерть Кобе Брайанта

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«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию

В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Новая газета вчера в 23:04
Общество

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.
RT на русском вчера в 22:00
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