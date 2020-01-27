Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE на фоне опасений из-за вспышки коронавируса впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
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Менее $61 за баррель. Нефть марки Brent снизилась в цене, а рубль растет
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Общество
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Разработчики Black Mesa рассказали, что они улучшили в ранней версии
Наконец, разработчики заявили, что не будут останавливаться на версии 1.0, а намерены и дальше «полировать» игру.
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AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой
Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
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В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек
В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.
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Число погибших при крушении вертолета в Касабусасе (округ Лос-Анджелес, Калифорния) выросло до девяти человек, пишет New York Timts со ссылкой на шерифа округа.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
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Гаджеты
WhatsApp через неделю отключится на старых смартфонах
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Политика
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с очередной «паузой» после саммита в «нормандском формате».
Религия
Умер протоиерей Всеволод Чаплин
Спорт
Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Культура
В московском «Манеже» открывается масштабная экспозиция шедевров Сальвадора Дали
Живопись и гравюры дополнят рисунки, тут особый интерес к иллюстрациям собственной книги мастера, чей творческий путь удастся проследить с начала прошлого века и почти до его окончания.
Армия и оружие
Миссия ООН осудила нарушения эмбарго на поставку оружия в Ливию
Поставки оружия в Ливию продолжаются, несмотря на действующее в отношении страны эмбарго и договоренности, достигнутые на конференции в Берлине.
Космос
Астрономы обнаружили «звезду-вампира»
Общество
Эколог рассказал о последствиях бесснежной зимы
Зима без снега может привести к сокращению урожая летом и исчезновению комаров и других важных для пищевой цепочки насекомых.
Общество
Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX
Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков «Ведомостям».
Общество
Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань
Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян прибыл с инспекцией в город Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
Политика
Поклонская предложила проверить источники доходов главы Чувашии
Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская предложила провести проверку источников доходов и расходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Гаджеты
Хитовый флагман Huawei Mate 30 5G заметно подешевел
Компания Huawei снизила цену на самую доступную версию флагманского камерофона Huawei Mate 30 5G.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Наука
Канадские ученые допустили возможность заразности рака
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Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
Общество
Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет
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Баскетбол
Овечкин не может поверить в смерть Кобе Брайанта
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«Новая газета»: вместо казненных чеченцев омбудсмену Москальковой предъявили их живых братьев, чтобы помешать расследованию
В действительности омбудсмен встречалась не с ними, а с их братьями, которые назвались чужими именами.
Общество
Россияне назвали желаемый уровень зарплаты
Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.