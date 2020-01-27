Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

Взгляд.ру21:45

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

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Цена нефти марки Brent упала ниже 60 долларов за бочку

REGNUM21:39

Нефть Brent упала ниже $60

News.ru20:36

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Московский Комсомолец20:29

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

RT на русском20:40

Цена нефти Brent впервые с начала ноября опустилась ниже $60 за баррель

ПРАЙМ22:36
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Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Газета.Ru 12:58
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости 17:02
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице

В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Вести.Ru 06:51
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Общество

Население России сокращается второй год подряд

Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
РИА Новости 24 января в 08:15
Происшествия

В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус

На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Lenta.ru 09:11
Общество

Новый лайнер Boeing совершил первый испытательный полет

Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил первый испытательный полет, сообщила американская авиастроительная корпорация.
Взгляд.ру вчера в 18:57
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Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»

Слово и Дело вчера в 11:52
Политика

Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»

Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
РИА Новости 21:53
Армия и оружие

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
РИА Новости 18:46
Общество

Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
РИА Новости 00:00
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Хоккей

Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф

"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Новый Омск 12:52
Экономика

В России резко увеличились цены на йод

В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Lenta.ru 20:35
Технологии

Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году

ToDay News Ufa 24 января в 14:41
Футбол

Руководство «Зенита» уговорило Кокорина перейти в «Сочи»

По информации Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» убедили Кокорина в правильности перехода в сочинский клуб на текущем этапе, после чего форвард согласился с их доводами.
Metaratings 24 января в 07:45
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru вчера в 00:40
Хоккей

Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд

Спорт-Экспресс 24 января в 14:52
Общество

Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань

Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Интерфакс вчера в 13:24
Политика

NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа

Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
РИА Новости 20:06
Киберспорт

Собираем стримы с разбором патча 7.24

Патч 7.24 в Dota 2 снова поменял игру – совсем убрали святыни, аванпосты перенесли в лес, добавили Void Spirit и Snapfire в режим CM (тут – главные изменения).
Cyber.sports.ru 21:45
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:34
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе

Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
РИА Новости 21:19
Происшествия

Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале

Один ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале по улице Гамидова, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
РИА Дагестан 07:35
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru 24 января в 09:39
Политика

Россия доставила в Китай второй комплект С-400

Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает в понедельник, 27 января, ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Известия 22:01
Происшествия

На руднике под Оренбургом погибли двое детей

В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Газета.Ru 15:26
Экономика

Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина

Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.
Konkurent.ru 21:11
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