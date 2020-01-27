Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $60
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:03 мск.
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Происшествия
Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Происшествия
Мать, убившая половину своих детей, умерла в больнице
В Пермском крае скончалась многодетная мать, подозреваемая в убийстве двоих своих детей.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Общество
Население России сокращается второй год подряд
Численность населения России в 2019 году продолжила сокращаться, но темпы убыли снизились, сообщили в Росстате.
Происшествия
В Екатеринбурге оцепили поезд из Китая из-за подозрений на коронавирус
На вокзале в Екатеринбурге остановили и оцепили прибывший из Китая пассажирский поезд из-за подозрений на присутствие в нем зараженного коронавирусом.
Общество
Новый лайнер Boeing совершил первый испытательный полет
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X успешно совершил первый испытательный полет, сообщила американская авиастроительная корпорация.
Культура
Объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Политика
Украинский экс-министр назвал Гончарука «сознательным идиотом»
Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
Армия и оружие
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Общество
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Футбол
Руководство «Зенита» уговорило Кокорина перейти в «Сочи»
По информации Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» убедили Кокорина в правильности перехода в сочинский клуб на текущем этапе, после чего форвард согласился с их доводами.
Шоу-бизнес
Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы
Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
Хоккей
Гретцки надеется, что Овечкин побьет его рекорд
Общество
Туроператор решил вывезти российских туристов с острова Хайнань
Ростуризм в пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране.
Политика
NYT: Болтон подтвердил позицию демократов по импичменту Трампа
Президент США Дональд Трамп в августе прошлого года сообщил экс-советнику Джону Болтону о своем желании продолжать "заморозку" военной помощи Украине до тех пор, пока местные власти не помогут ему с расследованиями в отношении его соперника Джо Байдена и других демократов, пишет газета New York Times со ссылкой на невышедшую книгу Болтона.
Киберспорт
Собираем стримы с разбором патча 7.24
Патч 7.24 в Dota 2 снова поменял игру – совсем убрали святыни, аванпосты перенесли в лес, добавили Void Spirit и Snapfire в режим CM (тут – главные изменения).
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Происшествия
Ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале
Один ребенок пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме в Махачкале по улице Гамидова, обстоятельства происшествия выясняются, сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Политика
Россия доставила в Китай второй комплект С-400
Россия завершила поставку морским путем в Китай второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», сообщает в понедельник, 27 января, ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Происшествия
На руднике под Оренбургом погибли двое детей
В Оренбургской области в карьере рудника погибли двое детей.
Экономика
Дальневосточные лесопромышленники предупредили Мишустина
Ассоциация «Дальэкспортлес» обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ввести мораторий на повышение экспортной пошлины до 80%.