Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов

Взгляд.ру21:45

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года

РБК21:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Московский Комсомолец20:29

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60 за баррель впервые с ноября

RT на русском20:40

Нефть Brent упала ниже $60

News.ru20:36

Цена нефти марки Brent упала ниже 60 долларов за бочку

REGNUM21:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $60

ТАСС19:27
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
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Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

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В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

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Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
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Руководство «Зенита» уговорило Кокорина перейти в «Сочи»

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Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
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Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
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РФС признал недействительными выборы главы РПЛ

Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Газета.Ru 24 января в 13:57
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По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
РБК 15:59
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В США нашли останки древнейших аллозавров Земли

На территории американского штата Юта палеонтологи нашли останки пока самого древнего аллозавра Земли – одного из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры.
ТАСС Наука 24 января в 10:18
Гаджеты

WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю

Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
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Наука

Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными

Ugpressa.ru вчера в 23:50
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
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Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
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В Чите нашли мать детей из заброшенного дома

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Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу

Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
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Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
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Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется

Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
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Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф

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Кремль объяснил отставку правительства Медведева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
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Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код

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В России резко увеличились цены на йод

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