Энергетика
РИА НовостиЦена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель
Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE опустилась до 59,31 доллара за баррель, следует из данных торгов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:36, Ашберн
Происшествия
Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском
По данным следствия, ночью у женщины начались преждевременные роды, после этого она постирала младенца в стиральной машине и заявила, что ребенок появился на свет мертвым.
Армия и оружие
Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде
Несколько человек пострадали при обстреле реактивными снарядами "зеленой зоны" и посольства США в Багдаде, об этом сообщает телеканал "ас-Сумария" со ссылкой на источники в органах безопасности.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате Европы.
Технологии
В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5
На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Футбол
Руководство «Зенита» уговорило Кокорина перейти в «Сочи»
По информации Metaratings.ru, руководители «Зенита» и «Сочи» убедили Кокорина в правильности перехода в сочинский клуб на текущем этапе, после чего форвард согласился с их доводами.
Здоровье
Китайские СМИ назвали первые симптомы нового коронавируса
Первые признаки смертельного китайского вируса схожи с симптомами гриппа, но болезнь может проявляться и нетипично.
Технологии
Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Футбол
РФС признал недействительными выборы главы РПЛ
Например, почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью "Газете.Ru" утверждал, что если бы какие-то претензии в отношении РПЛ и Прядкина в частности и были бы, то руководство федерации выразило бы их сразу же после проведения выборов.
Общество
В группе по Конституции пояснили вопрос индексации работающим пенсионерам
По просьбе РБК Хабриева пояснила, что в подготовленных поправках в Конституцию «впервые раскрываются принципы формирования системы пенсионного обеспечения граждан — всеобщность, справедливость, солидарность поколений», а «в отношении порядка индексации размера пенсий — основания, условия по разным категориям пенсионеров — дается отсылка к федеральному закону».
Наука
В США нашли останки древнейших аллозавров Земли
На территории американского штата Юта палеонтологи нашли останки пока самого древнего аллозавра Земли – одного из первых крупных хищных динозавров мезозойской эры.
Гаджеты
WhatsApp отключится на старых смартфонах через неделю
Мессенджер WhatsApp с 1 февраля перестанет поддерживать устаревшие операционные системы iOS 8 Android 2.3.7, а также более старые версии.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Происшествия
В Чите нашли мать детей из заброшенного дома
Общество
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Восемнадцатого мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако "Газпром" до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Си Цзиньпин: распространение коронавируса в Китае ускоряется
Ранее посольство России в Китае заявило, что решает вопрос об эвакуации россиян из закрытого на карантин Уханя.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о предстоящей свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова отпразднует свадьбу 20 октября, об этом сообщил телеканал НТВ.
Хоккей
Омский «Авангард» разгромил «Металлург» и официально вышел в плей-офф
"Авангард" на своем льду обыграл магнитогорский "Металлург" - 6:1. Эта седьмая победа подряд позволила "ястребам" официально выйти в плей-офф.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Политика
Кремль объяснил отставку правительства Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку правительства Дмитрия Медведева.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в интернете петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.