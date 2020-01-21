Энергетика
ТАССЦена нефти Brent опустилась ниже $63
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,54 % - до $62,95 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 21:03 мск. В последний раз стоимость нефти находилась ниже $63 за баррель 6 декабря 2019 года.
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