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ТАСС

Цена нефти Brent опустилась ниже $70 за баррель впервые с 21 июля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE ускорила падение до $69,97 за баррель (-0,6%), свидетельствуют данные торговой площадки на 9:46 мск.
ТАСС
По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 0,8% - до 70,7 доллара за баррель.
РИА Новости
В последний раз цена Brent находилась ниже $70 за баррель 21 июля текущего года.
ТАСС
С начала недели цены на "черное золото" упали на 6% на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.
Агентство нефтегазовой информации

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