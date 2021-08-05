"Почему женщины убивают" (сериал, 2019‑2021, два сезона) 18+ США Шоураннер: Марк Черри В главных ролях: Эллисон Толман, Ник Фрост, Лана Паррия, В. К. Кэннон, Джордана Кристи Где смотреть: "Амедиатека" Кадры с сайта kinopoisk.ru "Ты замухрышка, и в этом нет ничего плохого", — говорит Альме соседка.
Члены команды Гуана в проекте SMARTFARM использовали продвинутую модель агроэкосистемы под названием ecosys - они содержит самые сложные механизмы для моделирования циклических потоков энергии, воды, углерода и питательных веществ в агроэкосистеме.
Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент США Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на попавший в его распоряжение текст заявления.
Нетрезвая женщина в Новосибирске устроила скандал прибывшим по сообщению родственников полицейским, а в итоге при попытке сбежать уронила полуторагодовалого ребенка из окна первого этажа, сообщил журналистам представитель главка МВД.