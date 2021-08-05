NBC: cемьи жертв терактов 11 сентября в США призвали Байдена не посещать акции памяти

Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года высказались против того, чтобы президент США Джо Байден посещал памятные мероприятия в этом году, если он не исполнит обещание рассекретить некоторые правительственные документы об обстоятельствах трагедии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на попавший в его распоряжение текст заявления.