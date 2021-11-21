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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 впервые с 1 октября

Январский фьючерс на Brent стоил $77,86 на бирже ICE, по данным на 2:08 по московскому времени.
Коммерсантъ
Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56%, до 75.19 доллара за баррель.
РИА Новости
Одной из причин падения цен на нефть стали новые локдауны и антиковидные ограничения в Европе, введенные на фоне распространения коронавируса.
Коммерсантъ
Потребность в этом появилась из-за решения ОПЕК+.
ФАН

Подробнее о событии

Цена Brent опустилась до $78,68 за баррель
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Стоимость нефти Brent опускается ниже $78 за баррель на фоне нового всплеска коронавируса
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Нефть как важнейший фактор современной экономики. Часть 2: ОПЕК, нефть Китая и России, будущее отрасли
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Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
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Цена нефти Brent опустилась ниже $78 впервые с 1 октября
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Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
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Цена нефти марки Brent впервые с октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
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Интерфакс03:08