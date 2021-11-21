Стоимость нефти марки Brent торгуется ниже $78 за баррель. Последний раз цена опускалась до этого уровня 1 октября. Январский фьючерс на Brent стоил $77,86 на бирже ICE, по данным на 2:08 по московскому времени.В источнике
Впереди декабрь: тут и воспоминания о пике 2015 года приходят на ум, и прямые указания аналитиков на то, что Минфину и большим компаниям сильный рубль к концу года не нужен, ведь чем больше будут давать за доллар рублей, тем легче им будет выплачивать налоги.
В результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в центре города Уокешо (штат Висконсин) в воскресенье вечером есть "несколько погибших", сообщил начальник пожарной охраны Стивен Говард на пресс-конференции.
Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".
Источник отметил, что по обнародованным планам СНБО, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса станут "живым щитом", их трагедии будут предметом обсуждения во всех ведущих мировых СМИ для пропагандистской кампании.