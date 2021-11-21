Будьте в Плюсе

Цена нефти Brent опустилась ниже $78 впервые с 1 октября

Стоимость нефти марки Brent торгуется ниже $78 за баррель. Последний раз цена опускалась до этого уровня 1 октября. Январский фьючерс на Brent стоил $77,86 на бирже ICE, по данным на 2:08 по московскому времени.В источнике

Подробнее о событии

Цена нефти марки Brent впервые с октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
Эхо Москвы20:08
Цена нефти Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель
Взгляд.ру19:56
Цены на нефть марки Brent опустились ниже $78 за баррель
НТВ19:37
Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $78 за баррель
ТАСС18:30
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 78 долларов за баррель впервые с 1 октября
Lenta.ru18:29
Цена нефти Brent опустилась ниже $78 впервые с 1 октября
Коммерсантъ18:23
Стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
РИА Новости18:17

Интересное

Страх девальвации: рубль приготовился упасть в декабре

Впереди декабрь: тут и воспоминания о пике 2015 года приходят на ум, и прямые указания аналитиков на то, что Минфину и большим компаниям сильный рубль к концу года не нужен, ведь чем больше будут давать за доллар рублей, тем легче им будет выплачивать налоги.
Московский Комсомолецвчера в 09:03

Несколько человек погибли при наезде автомобиля на людей на параде в США

В результате наезда автомобиля на людей на рождественском параде в центре города Уокешо (штат Висконсин) в воскресенье вечером есть "несколько погибших", сообщил начальник пожарной охраны Стивен Говард на пресс-конференции.
Интерфакс21:49

Адмирал Попов заявил, что АПЛ «Курск» погибла после столкновения с подлодкой НАТО

Еще в 2000 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов говорил, что для него "главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно".
РИА Новости19:06

ТГ-канал: источник в Генштабе РФ раскрыл план наступления Киева на Донбасс

Источник отметил, что по обнародованным планам СНБО, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса станут "живым щитом", их трагедии будут предметом обсуждения во всех ведущих мировых СМИ для пропагандистской кампании.
Южный Федеральный20:21