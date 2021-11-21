Страх девальвации: рубль приготовился упасть в декабре

Впереди декабрь: тут и воспоминания о пике 2015 года приходят на ум, и прямые указания аналитиков на то, что Минфину и большим компаниям сильный рубль к концу года не нужен, ведь чем больше будут давать за доллар рублей, тем легче им будет выплачивать налоги.