Во вторник, 21 апреля, стоимость нефти Brent рухнула ниже 20 долларов за баррель впервые с 26 февраля 2002 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость нефти Brent упала ниже 20 долларов за баррель

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