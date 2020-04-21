Энергетика
Вечерняя МоскваСтоимость нефти Brent упала ниже 20 долларов за баррель
Во вторник, 21 апреля, стоимость нефти Brent рухнула ниже 20 долларов за баррель впервые с 26 февраля 2002 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
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Комментарии
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Общество
Назван способ остановить распространение коронавируса в России
По последним данным, в России зафиксировано более 52 тысяч случаев заражения коронавирусом во всех регионах страны.
Lenta.ru вчера в 23:04
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя СК РФ
Президент РФ Владимир Путин назначил Эдуарда Кабурнеева заместителем председателя Следственного комитета РФ.
ТАСС 08:13
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 20 апреля в 07:22
Общество
Кабмин разрешил не проводить поверку бытовых счётчиков до 2021 года
«Все бытовые приборы учёта могут применяться физическими лицами — потребителями коммунальных услуг — без проведения очередной поверки вплоть до 1 января 2021 года, в том числе с истёкшим сроком поверки», — говорится в сообщении.
RT на русском 01:58
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 08:13
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Культура
В новом сезоне «Реальных пацанов» Колян Наумов станет бойцом MMA
В предыдущем сезоне мужчина вместе с женой пропал без вести во время поездки на яхте.
Актуальные Новости вчера в 08:23
Здоровье
Финский врач оценила запрет прогулок из-за коронавируса
Врач ведущей больницы столичного региона Финляндии Йони Ахола назвала прогулки на свежем воздухе неотъемлемой частью жизни человека, которая стимулирует иммунитет и, в том числе, способствует быстрому выздоровлению.
ФАН 00:02
Экономика
Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса
Рост спроса производители связывают с рекомендациями Минздрава, который 9 апреля посоветовал промывать нос соляным раствором для профилактики заражения коронавирусной инфекцией.
Интерфакс 02:14
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Происшествия
Владимирский СК возбудил уголовное дело из-за просроченных ИВЛ
Владимир, 22 апреля 2020, 16:16 — REGNUM По факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке аппаратов искусственной вентиляции лёгких в горбольницу № 6 Владимира возбуждено уголовное дело.
REGNUM 09:16
Общество
«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса
Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Технологии
Релиз браузера Vivaldi 3.0: встроенная защита от слежки, блокировщик рекламы и многое другое
Обозреватель Vivaldi 3.0 получил встроенную защиту от веб-трекеров, блокировщик рекламы, обновлённую систему навигации и многое другое.
3DNews 03:00
Происшествия
СК проверит, почему ребенку в уральском центре связали руки
Как сообщала первый замгубернатора региона Ирина Гехт, в социально-реабилитационном центре Копейска вскрылись факты жестокого обращения с 13-летним воспитанником: ребёнка перед поездкой в больницу остригли, а также связали руки.
РИА Новости 04:10
Происшествия
Бывших руководителей угрозыска УМВД судят по 210-й статье
В группировке, помимо руководителей угрозыска полиции, состояли специалисты в сфере бухгалтерского учета, налогового права, а также сотрудники частных охранных структур.
Legal.Report 08:37
Армия и оружие
Трамп дал распоряжение уничтожать иранские катера в случае проблем
Президент США Дональд Трамп 22 апреля в 3:08 утра по времени Восточного побережья опубликовал на своей странице в Twitter запись, что он дал инструкцию уничтожать иранские военные катера, если они будут препятствовать кораблям ВМФ США.
Российская газета 09:05
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости 09:17
Интернет
«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости 08:38
Общество
Роспотребнадзор: дети дольше взрослых могут заражать коронавирусом
Дети могут более длительное время выступать в качестве источника заражения коронавирусной инфекцией по сравнению со взрослыми, заявил замглавы Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
RT на русском 09:33
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56