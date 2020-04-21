Энергетика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваСтоимость нефти Brent упала ниже 20 долларов за баррель

Во вторник, 21 апреля, стоимость нефти Brent рухнула ниже 20 долларов за баррель впервые с 26 февраля 2002 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
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