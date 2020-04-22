Энергетика

ВедомостиВедомостиЦена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. Ниже $17 за баррель она упала впервые с ноября 2001 г. Об этом свидетельствуют данные торгов на 6.45 мск.
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Последние новости кризиса 22 апреля: России предсказали долгий выход из кризиса, Новак объяснил падение цен на нефть

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В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

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В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
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