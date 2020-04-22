Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель
В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса нефти WTI установилась на отметке в 10,85 доллара за баррель.
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По словам губернатора, от коронавирусной инфекции скончался мужчина 1951 года рождения, но в федеральной статистике за минувшие сутки этого случая нет.
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Москва, 22 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Сбербанк приступил к приёму заявок на ипотеку с государственной поддержкой в виде льготной ставки в 6,4% годовых.
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В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Челябинской области выявлено девять новых случаев коронавирусной инфекции.
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Юный тюменец задержан за подготовку массового убийства
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Тюменской области по подозрению в подготовке к вооруженному нападению на одно из образовательных учреждений Тюменского района.
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