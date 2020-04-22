В ходе торгов на лондонской бирже ICE стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась до 15,98 доллара за баррель. При этом стоимость фьючерса нефти WTI установилась на отметке в 10,85 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 16 долларов за баррель

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