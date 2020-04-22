Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с 1999 года опустилась ниже $16 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с июня 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Стоимость нефти марки Brent превысила 21 доллар за баррель

Российская газета10:24

Цена нефти Brent упала ниже $16 впервые с 1999 года

RT на русском08:45

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 впервые с 1999 года

ТАССвчера в 23:36

Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года

Комсомольская правда00:42

Цена нефти Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с 1999 года

РБК00:32

Цена нефти Brent упала ниже 16 долларов за баррель впервые с 1999 года

РИА Новости00:33

Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне опустилась ниже 16 долларов за баррель

Эхо Москвы01:30
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Комментарии

Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Происшествия

В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Общество

Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Общество

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru 10:09
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Политика

Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
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Политика

Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом

Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
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Происшествия

СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека

Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
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Общество

Заболевать коронавирусом в Подмосковье стали немного меньше

Наименьшее количество заболеваний в Московской области зафиксировано в муниципалитетах Звездный городок — 1 случай, Лотошино — 2, Зарайск — 3, Черноголовка — 4, Лосино-Петровский и Шаховская — 6. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов России и из-за рубежа.
Вести Подмосковья 20 апреля в 11:02
536
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Газета.Ru 05:28
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Шоу-бизнес

Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы

Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала учебного года

Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
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Общество

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
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Транспорт

В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков

В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
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Общество

Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса

Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним.
Lenta.ru вчера в 23:55
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
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