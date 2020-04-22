Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с 1999 года опустилась ниже $16 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с июня 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Стоимость нефти марки Brent побила новый антирекорд: баррель ниже 16 долларов впервые с 1999 года
Комсомольская правда00:42
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Комментарии
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
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В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру.
RT на русском вчера в 14:31
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Армия и оружие
Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области
SM News вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru 10:09
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Политика
Мишустин оценил готовность регионов к борьбе с коронавирусом
Система здравоохранения к борьбе с коронавирусом готова не полностью, признал премьер Михаил Мишустин в среду, 22 апреля, во время обсуждения этой проблемы с чиновниками кабмина и полномочными представителями президента в федеральных округах.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Сотрудники центрального аппарата ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга и Госдумы Дениса Волчека.
РБК 15:19
Общество
Заболевать коронавирусом в Подмосковье стали немного меньше
Наименьшее количество заболеваний в Московской области зафиксировано в муниципалитетах Звездный городок — 1 случай, Лотошино — 2, Зарайск — 3, Черноголовка — 4, Лосино-Петровский и Шаховская — 6. С начала эпидемии в регионе зарегистрировано 1140 случаев заболевания у граждан из других регионов России и из-за рубежа.
Вести Подмосковья 20 апреля в 11:02
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк назвал подделкой справку о диагнозе актрисы
Опубликованная в СМИ справка с диагнозом, якобы выданная актрисе Анастасии Заворотнюк, является фейком.
РБК 12:30
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН 14:43
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Транспорт
В Москве 22 апреля выявили 230 тысяч водителей без пропусков
В Москве в течение 22 апреля дорожные камеры зафиксировали 230 тысяч водителей автомобилей, которые передвигались по городу без цифровых пропусков.
RT на русском 14:38
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Основатель мессенджера Telegram и создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров заявил, что мир после пандемии коронавируса не будет прежним.
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10