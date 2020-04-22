Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. Речь идёт о стоимости фьючерса с поставкой на июнь.

Цена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель

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