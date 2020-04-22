Энергетика
КлопсЦена нефти Brent опустилась ниже 23 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent на бирже в Лондоне упала на 10,5% и составила 22,85 доллара за баррель. Об этом пишет ТАСС во вторник, 21 апреля. Речь идёт о стоимости фьючерса с поставкой на июнь.
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Газета.Ru 05:35
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В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 398
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Революционные батареи создадут с помощью микроволн
Для превращения пластика в анод авторы работы намерены использовать микроволны.
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
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Происшествия
В Ярославской области обрушился пешеходный мост
В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что в 100 метрах расположен еще один мост, потому движение внутри райцентра не приостановлено.
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Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания 10:29
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
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Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился нарастить производство гречневой крупы в стране в связи с появившимися якобы сложностями с поставками этого продукта из России.
Инфорос вчера в 07:03
Происшествия
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ вчера в 05:57
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Умер настоятель Елоховского кафедрального собора Александр Агейкин
РИА Новости вчера в 09:15
Наука
Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
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Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана в случае конфликта
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В Коммунарке умер врач, лечивший больных с коронавирусом
В больнице № 40 в Коммунарке скончался врач московского госпиталя для ветеранов войн № 3. Медик контактировал с пациентами, зараженными COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на родственников умершего.
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Заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев умер в Москве
Режиссер Иван Щеголев умер 20 апреля. О его кончине сообщили представили Союза кинематографистов России.
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