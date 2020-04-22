Энергетика

Москва 24Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, как сообщает ТАСС. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года ускорила падение до 25 процентов к уровню закрытия предыдущих торгов.
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Цена нефти Brent опускалась ниже $16 за баррель

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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже

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Нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Вести.Ru00:34
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Путин в среду пообщается с главами Свердловской и Воронежской областей

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