Энергетика
Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, как сообщает ТАСС. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года ускорила падение до 25 процентов к уровню закрытия предыдущих торгов.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 18 долларов за баррель впервые с декабря 2001
Комсомольская правдавчера в 14:43
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