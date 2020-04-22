Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель впервые с февраля 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, как сообщает ТАСС. Стоимость фьючерса с поставкой в июне 2020 года ускорила падение до 25 процентов к уровню закрытия предыдущих торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже 20 долларов за баррель

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