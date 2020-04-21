Стоимость фьючерса с поставкой в мае достигла отметки 4 доллара 9 центов, установив новый антирекорд.

Цена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом. 882

Общество В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США. 123

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 1,8K

Общество Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса. 54

Общество Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы. 6

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 31

Общество В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса "Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении. 3

Экономика Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции. 30

Шоу-бизнес Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве. 8

Политика «Укроборонпром» собрались ликвидировать Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.

Общество Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель. 137

Здоровье Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%. 46

Общество Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек. Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи.

Хоккей Овечкин хочет работать в России после окончания карьеры Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры хоккеиста намерен работать в России.