Энергетика
Эхо МосквыЦена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель
Стоимость фьючерса с поставкой в мае достигла отметки 4 доллара 9 центов, установив новый антирекорд.
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Комментарии
Политика
Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной
Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
Известия 14:13
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
Общество
В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
Футбол
«Никогда не думал, что буду завершать карьеру там». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Ж»
Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там, — написал Евсеев.
Спорт-Экспресс 11:11
Общество
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
Общество
Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
Общество
В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки
Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
Общество
Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций
Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы.
Игромания.ру 15:12
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
Кино
В сети появился тизер второго «Венома»
ГЛАС.RU 10:24
Общество
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
Политика
Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства
RT на русском 11:16
Политика
Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции
Новый Век вчера в 05:50
Экономика
Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ
Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии
Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
Политика
«Укроборонпром» собрались ликвидировать
Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.
Взгляд.ру 14:26
Общество
В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн
Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус
«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
Общество
Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц
Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
Здоровье
Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом
Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
Общество
Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США
В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек. Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи.
News.ru 15:47
Общество
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
РИА Новости 06:31
Хоккей
Овечкин хочет работать в России после окончания карьеры
Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры хоккеиста намерен работать в России.
Metaratings 14:27
Политика
Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе
Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
Авто
Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5
Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
Тарантас Ньюс 03:29
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
Шоу-бизнес
Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз
Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
Дни24 10:00