Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыЦена нефти марки WТI опустилась ниже 5 долларов за баррель

Стоимость фьючерса с поставкой в мае достигла отметки 4 доллара 9 центов, установив новый антирекорд.
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Нефть марки Brent повторила антирекорд 19-летней давности

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Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже

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Цена нефти Brent упала ниже 19-летнего минимума

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Цена нефти Brent опустилась ниже $18 за баррель. WTI - ниже $7

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Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Ведомостивчера в 23:47

Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов

Российская газетавчера в 14:04

Нефть Brent впервые с 2002 года опустилась ниже $19

Аргументы и Фактывчера в 06:23
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Комментарии

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Песков назвал ситуацию с коронавирусом чрезвычайно серьезной

Ситуация с пандемией коронавируса доставляет проблемы людям во всем мире, включая Россию.
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ заражения коронавирусом.
РИА Новости 02:59
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Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
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Футбол

«Никогда не думал, что буду завершать карьеру там». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Ж»

Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там, — написал Евсеев.
Спорт-Экспресс 11:11
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
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Общество

Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева посчитала, что Москва готова к отмене карантинных мер, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 05:25
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Общество

В Белоруссии заявили о планах отказаться от импорта российской гречки

Накануне, 21 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказалась поставлять республике гречку.
Известия 15:39
13
Общество

Минкомсвязи сообщило о снижении качества потоковых трансляций

Ранее YouTube и Netflix начали ограничивать качество видеоконтента, то же сделали Facebook и другие социальные сети, а также онлайн-сервисы.
Игромания.ру 15:12
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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Кино

В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 10:24
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Общество

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
РИА Новости 15:18
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Политика

Зеленский пообещал закончить конфликт в Донбассе за срок президентства

RT на русском 11:16
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

Новый Век вчера в 05:50
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Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
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Шоу-бизнес

Отец Кристины Орбакайте рассекретил размер своей пенсии

Отец Кристины Орбакайте и бывший муж Аллы Пугачевой – цирковой артист Миколас Орбакас, после развода проживает на постоянной основе в Литве.
Bimru.ru 09:08
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Политика

«Укроборонпром» собрались ликвидировать

Украинские власти готовятся ликвидировать «Укроборонпром» в результате реформы, заявил заместитель генерального директора концерна Роман Бондарь.
Взгляд.ру 14:26
Общество

В Москве от коронавируса умер врач Госпиталя ветеранов войн

Врач Госпиталя для ветеранов войн № 3 (ГВВ № 3) в Москве умер после тяжелой двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом.
РБК 15:30
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Общество

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
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Происшествия

В Подмосковье у 60 сотрудников больницы обнаружили коронавирус

«По имеющейся информации, из 2,9 тыс. сотрудников больницы у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией», — сообщили в министерстве.
RT на русском 15:05
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Общество

Собянин спрогнозировал заполнение коечного лимита за месяц

Если нынешние темпы распространения коронавируса сохранятся, лимит коечного фонда в 80 тыс. заполнится в течение 3–4 недель.
Известия 11:38
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Здоровье

Крым обогнал Москву по темпу заражения коронавирусом

Средний темп прироста составляет +18%. По сравнению с тем, на что вышла сейчас Москва – у них 14%.
Крым 24 03:29
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Общество

Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США

В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек. Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи.
News.ru 15:47
Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею

РИА Новости 06:31
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Хоккей

Овечкин хочет работать в России после окончания карьеры

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры хоккеиста намерен работать в России.
Metaratings 14:27
Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Политика

Песков считает, что Зеленский может завершить конфликт в Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что уверен в том, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца президентского срока.
РИА Новости 12:52
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Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5

Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW.
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Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США

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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 08:33
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Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз

Ричард Гир в свои 70 лет стал отцом в третий раз.
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