Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже опустилась на 3,29%, достигнув 24,73 доллара за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель

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