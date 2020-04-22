Энергетика
Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 25 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Таким образом, цена фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже опустилась на 3,29%, достигнув 24,73 доллара за баррель.
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Комментарии
Здоровье
Коронавирус нашли в восьми больницах Свердловской области
В Свердловской области в восьми больницах у пациентов и врачей нашли коронавирус.
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Все круглосуточные социальные учреждения Челябинской области закрываются карантин – ограничительные меры вводятся минимум на месяц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Алексея Текслера.
Доступ1 03:16
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Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2
Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
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Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники
Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
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Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
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У китайских врачей из-за коронавируса почернела кожа
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Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
«Шоколадница» может закрыть половину кофеен из-за кризиса
Группа «Шоколадница» может закрыть почти половину кофеен из-за кризиса, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора компании Олега Подгорного.
Ведомости 08:11
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Пропавший в конце марта заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Крыму, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Вести.Ru 08:11
Общество
Мантуров назвал три региона, не подавших заявки на средства защиты
Власти трех российских регионов не подавали заявок на получение средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса.
Профиль 10:28
Армия и оружие
Появление федеральных войск в Чечне объяснили
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во время прямого эфира в Instagram объяснил появление федеральных войск в Надтеречном районе республики.
Lenta.ru 04:35
Общество
Депутаты обратились к Голиковой из-за домашнего насилия на изоляции
Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно помочь в утверждении мер по защите пострадавших.
News.ru вчера в 20:15
Энергетика
Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центров на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Культура
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
КиноПоиск HD эксклюзивно покажет комедийный веб-сериал «Беезумие» о том, как поставить спектакль в онлайне.
Lenta.ru 09:32
Кино
В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»
В новом фильме, помимо Оксаны Акиньшиной, играют Фёдор Бондарчук и Пётр Фёдоров. Действие фильма происходит в советское время, в 1983 году.
Ревизор.ру 08:21
Политика
Пушков высмеял планы Зеленского на вице-премьера Саакашвили
Член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили о том, что президент Владимир Зеленский предложил ему должность вице-премьера.
Московский Комсомолец 11:40
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
В КНДР готовят преемника Ким Чен Ына
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Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 19 апреля в 13:45
Происшествия
Более 30 деревьев повалил ветер в Москве
Заммэра добавил, что из-за сильного ветра с порывами до 23 м/с коммунальные службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности.
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Экономика
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Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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В Кремле посчитали незаконной акцию протеста во Владикавказе
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Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
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Общество
Вирусолог рассказал, откуда мог возникнуть коронавирус
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев заявил о природном происхождении коронавируса, однако назвал его появление в Китае не случайным.
РИА Новости 08:49
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Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 20 апреля в 12:24
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25