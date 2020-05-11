Энергетика

News.ruNews.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30

Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Цена нефти Brent в июле упала до 29,95 долларов

ИА Красная Весна09:02

Как цены нефти, золота или акций могут помочь предсказать курс биткоина

РБК08:27

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:50

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30 за баррель

Эхо Москвы05:37

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $30

Коммерсантъ04:57

Цены на нефть опять падают на Сингапурской бирже

Pravda.Ruвчера в 22:51

Цена нефти Brent снова падает на бирже в Лондоне

РЕН ТВ05:59
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Общество

В Петербурге вводят масочный режим

Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
1K
Здоровье

Разработан калькулятор смерти от коронавируса

Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
40
Политика

Текстовая трансляция: Путин выступает с новым обращением к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса, где обсуждается вопрос о продлении периода нерабочих дней.
Будущее России. Национальные проекты 09:00
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
277
Политика

Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса

ПУТИН: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ - В ТОМ, СКОЛЬКО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА НЕ УВИДЕЛИ, НАДО ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ СКРЫТЫЕ ФОРМЫ ВИРУСА
РИА Новости 09:18
Здоровье

На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса

В Краснодаре было зафиксировано 47 новых случаев, в Сочи — 13 случаев, в Армавире положительные результаты анализов выявили у 6 новых пациентов.
Кубань 24 09 мая в 03:47
502
Общество

В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции

По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество

Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев

Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
694
Политика

Путин заявил, что в России смогли сохранить тысячи жизней благодаря уровню здравоохранения

Российским медикам удалось сохранить тысячи жизней благодаря уровню здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.
iReactor 09:21
Общество

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
389
Фигурное катание

Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
9
Происшествия

Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы

В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
57
Музыка

Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»

Видео опубликовано на сайте YouTube.
REGNUM 08 мая в 11:55
6
Происшествия

Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми

45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия

СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара

В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще одной медсестры

Сегодня, 11 мая, список погибших петербуржцев от коронавируса пополнился еще тремя людьми. Среди них - медсестра городской поликлиники.
АиФ Санкт-Петербург 08:43
4
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
50
Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
9
Общество

Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году

В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
406
Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

РИА Новости 09:01
125
Шоу-бизнес

Появились первые фото тещи Александра Цекало

Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
StarHit.ru 03:30
2
Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
887
Происшествия

В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19

В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
66
Политика

Путин заявил о поэтапном снятии ограничений

Путин заявил о поэтапном снятии ограничений.
Реальное время 09:19
Музыка

Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров

К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
389
Спорт

Гимнастка Солдатова рассказала, как её травили болельщики

Sport.ru 04:00
Общество

Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
211
Политика

Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина

Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
196
Общество

В Ярцевском доме-интернате коронавирус подтвержден у 120 человек

В результате положительные результаты выявлены у 120 человек, среди них – 94 постояльца, 22 сотрудника, 4 волонтера.
Smolnarod.ru 08:36
5
Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33
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