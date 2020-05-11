Энергетика
News.ruЦена на нефть Brent опустилась ниже $30
Июльский фьючерс на нефть эталонной марки Brent во время торгов снизился на 3,29%.
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Комментарии
Общество
В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ 09 мая в 16:53
Здоровье
Разработан калькулятор смерти от коронавируса
Простой калькулятор, рассчитывающий риск смерти в случае заражения коронавирусом COVID-19, разработали ученые исследовательского центра в польской Гдыне.
Вести.Ru 07:42
Политика
Текстовая трансляция: Путин выступает с новым обращением к россиянам
Президент РФ Владимир Путин выступает с обращением к россиянам в начале совещания по ситуации с распространением коронавируса, где обсуждается вопрос о продлении периода нерабочих дней.
Будущее России. Национальные проекты 09:00
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России
Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
Политика
Путин призвал эффективно выявлять скрытые формы коронавируса
ПУТИН: ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ - В ТОМ, СКОЛЬКО СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА НЕ УВИДЕЛИ, НАДО ЭФФЕКТИВНО ВЫЯВЛЯТЬ СКРЫТЫЕ ФОРМЫ ВИРУСА
РИА Новости 09:18
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 98 новых случаев коронавируса
В Краснодаре было зафиксировано 47 новых случаев, в Сочи — 13 случаев, в Армавире положительные результаты анализов выявили у 6 новых пациентов.
Кубань 24 09 мая в 03:47
Общество
В МВД заявили о «бравирующих» нарушителях самоизоляции
По словам Валяева, ряд граждан «демонстративно нарушают режим самоизоляции, порой большими компаниями, да еще и бравируют этим».
РБК 03:24
Общество
Умер бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев
Член Совета Федерации от Рязанской области Олег Ковалев скончался после продолжительной болезни, сообщил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов.
Интерфакс 05:10
Политика
Путин заявил, что в России смогли сохранить тысячи жизней благодаря уровню здравоохранения
Российским медикам удалось сохранить тысячи жизней благодаря уровню здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.
iReactor 09:21
Общество
Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей
Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
Фигурное катание
Плющенко объяснил жесткую критику в адрес хореографа группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, почему не сдержался с высказыванием в адрес хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова.
ProstoProSport вчера в 12:47
Происшествия
Квартиру дочери Валентина Юмашева обокрали в центре Москвы
В Москве обокрали квартиру дочери советника президента России Валентина Юмашева. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Музыка
Российские артисты поддержали акцию «Мы работаем для вас»
Видео опубликовано на сайте YouTube.
REGNUM 08 мая в 11:55
Происшествия
Лодка с тремя взрослыми и ребенком перевернулась на реке Ижма в Коми
45-летнему мужчине женщине и 5-летнему малышу удалось спастись – они пыли 1,5 км в ледяной воде, держась за лодку до тех пор, пока их не достали из реки спасатели.
Evo-rus.com 09:21
Происшествия
СК задержал организатора хосписа в Красногорске после пожара
В Красногорске следователи задержали организатора частного хосписа, в котором 11 мая при пожаре погибли пенсионеры.
РБК 04:21
Здоровье
В Петербурге подтвердили смерть от коронавируса еще одной медсестры
Сегодня, 11 мая, список погибших петербуржцев от коронавируса пополнился еще тремя людьми. Среди них - медсестра городской поликлиники.
АиФ Санкт-Петербург 08:43
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
Политика
Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются
По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
Республика Татарстан 04:30
Общество
Правительство назвало условия открытия курортов России в 2020 году
В случае снижения темпа роста распространения коронавируса могут быть открыты для внутреннего туризма курорты Северного Кавказа, Краснодарского края и Крыма.
Газета.Ru 07:42
Шоу-бизнес
Появились первые фото тещи Александра Цекало
Пользователи Сети тут же отметили, что теща шоумена очень молодая и стильная.
StarHit.ru 03:30
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
Происшествия
В Пермском крае выявили восемь новых случаев COVID-19
В Пермском крае за сутки выявлено восемь новых случаев COVID-19.
REGNUM вчера в 06:34
Политика
Путин заявил о поэтапном снятии ограничений
Путин заявил о поэтапном снятии ограничений.
Реальное время 09:19
Музыка
Новый клип Little Big за полдня собрал три миллиона просмотров
К вечеру 8 мая клип набрал уже более трех миллионов просмотров.
Петрозаводск говорит 08 мая в 16:02
Общество
Губернатор Ленобласти заявил, что переболел коронавирусом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в эфире телеканала «ЛенТВ24» рассказал, что в апреле переболел коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:56
Политика
Пресс-секретарь сообщил об улучшении состояния здоровья Мишустина
Врачи фиксируют у премьера Михаила Мишустина улучшение состояния здоровья, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Коммерсантъ 08:03
Общество
В Ярцевском доме-интернате коронавирус подтвержден у 120 человек
В результате положительные результаты выявлены у 120 человек, среди них – 94 постояльца, 22 сотрудника, 4 волонтера.
Smolnarod.ru 08:36
Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.
ГЛАС.RU 09 мая в 22:33