Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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с чего всё началось
По данным на 19:10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent
 опускалась на 9,55%, до $45,62 за баррель, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI падали на 8,94%, до $42,05 за баррель.
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