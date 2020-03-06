Энергетика

Москва 24Москва 24Цена нефти Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent упала более чем на 6,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов. Таким образом, цена за баррель составила 46,73 доллара. В последний раз цена нефти находилась ниже 47 долларов 11 июля 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать178

Подробнее о событии

Цена нефти основных марок Brent и WTI упала более чем на 9%

Эхо Москвы05:00

Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

REGNUM03:22

Нефть подешевела более чем на 9%

РБКвчера в 12:00

Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

Ведомостивчера в 11:58

Цена нефти Brent опустилась ниже $46 на фоне срыва сделки ОПЕК+

Коммерсантъвчера в 11:22

Мировые цены на нефть негативно реагируют на новости об отсутствии сделки ОПЕК+

ТАССвчера в 15:37

Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

Интерфаксвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:55, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми

Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс 15:35
Политика

В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Газета.Ru вчера в 11:37
Экономика

Bloomberg оценил возможный ущерб экономике от коронавируса в $2,7 трлн

Из-за эпидемии нового коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, предупредили эксперты Bloomberg.
РБК 04:58
Происшествия

Накануне 8 марта женщину полицейского в Киеве избил навязчивый ухажер

Навязчивый мужчина подсел к ней в салоне автобуса.
ИнфоСМИ 14:15
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 10:09
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru 04:39
Авто

BMW обновит логотип. Он не менялся 23 года

Отмечается, что BMW в своем стремлении заменить объемное изображение на плоское последовал за другими современными компаниями, которые меняют логотипы схожим образом.
Snob.ru 10:07
Шоу-бизнес

Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына

Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Вокруг ТВ вчера в 05:31
Шоу-бизнес

Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

КМВ Новости 08:01
Происшествия

У жительницы Подмосковья выявили коронавирус

По предварительным результатам анализов, у жительницы Московской области, накануне побывавшей в Швейцарии, выявлен коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Коммерсантъ 11:05
Хоккей

СКА одолел «Витязь» в третьем овертайме и выиграл серию со счётом 4-0

Чемпионат 13:37
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом»

LiveSport.ru 09:41
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала обращение к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала на странице в Instagram пост, в котором рассказала о своих переживаниях по поводу болезни матери.
Аргументы и Факты 13:50
Общество

Власти Нью-Йорка ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:24
Общество

Экс-вокалиста Deep Purple не пустили в Россию

Газета.Ru 15:06
Политика

Жительница Иваново предложила Путину взять ее в жены

РБК вчера в 08:33
Космос

SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с кораблем Dragon

Компания SpaceX запустила к Международной космической станции (МКС) ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon.
Телеканал RTVI 02:38
Гаджеты

Выход iPhone 12 с 5G может задержаться

Представители Bank of America опубликовали заявление, в котором утверждают, что выход iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения может задержатся из-за вспышки коронавируса.
The GEEK 04:08
Футбол

Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на игру с «Ниццей»

«Монако» объявил стартовый состав команды на матч 28-го тура чемпионата Франции против «Ниццы».
Sport24.ru 13:12
Хоккей

Гол Малкина не помог «Питтсбургу» одолеть «Вашингтон»

Вести.Ru 15:37
Футбол

«Барселона» одолела «Реал Сосьедад» благодаря голу Месси

Газета.Ru 14:35
Футбол

Имбула: «За РПЛ не следил. Кроме Рами из „Сочи“ знал Кокорина»

Полузащитник «Сочи» Жанелли Имбула рассказал, что до трансфера в Россию знал нападающего Александра Кокорина.
Бомбардир.ру 13:59
Политика

В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова

Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
REGNUM 13:55
Политика

ДНР призвала Киев к выполнению Минских соглашений для мира в Донбассе

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять минские соглашения для установления мира в Донбассе, но в республике готовы к любому варианту развития событий.
РИА Новости 12:56
Общество

Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
РБК 15:37
Наука

Россияне допустили возможность совмещения полимера и белка

В рамках эксперимента эксперты доказали возможность совмещения компонентов в одном волокне матрикса, который был получен методом электроспиннинга и продемонстрировали, что белок может высвобождаться из матрикса пролонгировано.
Rusargument 15:00
Общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
RT на русском 08:25
Политика

Экс-премьер Гончарук покинул Украину

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук улетел из страны, сообщает "Известия". Как пишет издание, Гончарук отправился в Лиссабон.
Газета.Ru 12:41
Происшествия

На авиазаводе в Запорожье обрушилась часть кирпичной конструкции

На украинском заводе по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" в Запорожье часть кирпичной конструкции обрушилась на территорию прилегающего домохозяйства.
РЕН ТВ 15:18
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru 05 марта в 22:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное