В ходе торгов 27 февраля мировые цены на нефть опускались в пределах 4 процентов. В частности, марка Brent дешевле до 51 доллара за баррель. Тем самым был обновлен минимум с декабря 2018 года, Brent последний раз опускалась летом 2017 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель

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