Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель
В ходе торгов 27 февраля мировые цены на нефть опускались в пределах 4 процентов. В частности, марка Brent дешевле до 51 доллара за баррель. Тем самым был обновлен минимум с декабря 2018 года, Brent последний раз опускалась летом 2017 года.
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Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки 51 доллар за баррель
Московский Комсомолецвчера в 21:58
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:28, Ашберн
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