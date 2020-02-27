Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель

В ходе торгов 27 февраля мировые цены на нефть опускались в пределах 4 процентов. В частности, марка Brent дешевле до 51 доллара за баррель. Тем самым был обновлен минимум с декабря 2018 года, Brent последний раз опускалась летом 2017 года.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $50

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