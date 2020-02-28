Энергетика
RT на русскомЦена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Рынок нефти закрылся на выходные при цене чуть выше 50 долларов
Московский Комсомолец28 февраля в 23:04
Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса
Эхо Москвы28 февраля в 05:01
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Военные России не гарантируют безопасность полетов Турции над Сирией
Российские военные не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией после закрытия воздушного пространства страны, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
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В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы
В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».
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Бывший комбат «Айдара» сообщил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
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В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
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Число жертв отравления углекислотой в Москве выросло до трех
Число жертв отравления углекислотой в банном клубе в Москве выросло до трех.
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В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей
Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:2
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала.
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Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
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В Кремле ответили на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Песков напомнил, что Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях по просьбе легитимных властей.
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Российские банки резко ограничили выдачи кредиток
Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).
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Скончалась народная артистка Мария Антонова
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Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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«Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд
Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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Льготно у моря: россияне смогут получить ипотеку под 2,7% на курортах
Россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7% в курортных поселениях Краснодарского края.
Общество
В Италии резко возросло число заболевших коронавирусом
Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло с 650 до 821, сообщили 28 февраля в службе гражданской обороны страны.
Общество
Парк развлечений «Остров мечты» открылся для посетителей
Общество
В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом
Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Футбол
Фанат «Зенита» был избит после попытки украсть флаг «Локомотива»
В Санкт-Петербурге во время матча 20 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и московским "Локомотивом" произошел инцидент с участием фанатов обеих команд.