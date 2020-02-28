Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель впервые с июля 2017 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти Brent опустилась ниже $49 за баррель

Армия и оружие Военные России не гарантируют безопасность полетов Турции над Сирией Российские военные не могут гарантировать безопасность полетов турецкой авиации над Сирией после закрытия воздушного пространства страны, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Общество В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия».

Общество Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК).

Политика Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Футбол «Манчестер Сити» выиграл Кубок английской лиги третий раз подряд Прошедшая на стадионе Wembley в Лондоне встреча завершилась со счетом 2:1. «Манчестер Сити» в третий раз подряд (2018, 2019, 2020) и седьмой в истории (1970, 1976, 2014, 2016) стал победителем Кубка английской лиги.

Общество В Италии резко возросло число заболевших коронавирусом Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки возросло с 650 до 821, сообщили 28 февраля в службе гражданской обороны страны.

Общество В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.