Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

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Политика В ГБР завершили допрос Порошенко Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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