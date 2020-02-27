Энергетика
Радио МаякЦена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса
Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Комментарии
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В Оренбургской области в 2019 году в банковской системе выявлено 197 фальшивых денежных знаков на 771,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеОтделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка России.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современная Россия принуждает республику к интеграции с потерей суверенитета и независимости.
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Мишустин утвердил порядок действий при нарушении границы самолётами
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Ранее в феврале сообщалось, что белорусский «Белнефтехим» договорился с азербайджанской Socar о поставках 160 тысяч тонн нефти.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
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Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
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Если вы на 100% уверены в успехе "Манчестер Сити" - вспомните прошлогоднюю серию 1/8 финала "Реал" - "Аякс", освежите в воспоминаниях три победы "галактикос" в Лиге чемпионов при Зидане и пересмотрите свои взгляды.
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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Госсекретарь США призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Помпео в своем заявлении подчеркнул, что американские власти никогда не признают переход Крыма в состав России, в связи с чем призывают последнюю прекратить «притязания» на суверенитет над полуостровом.