Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

По словам экспертов, котировки падают из-за рисков распространения коронавируса и негативного влияния, которое он может оказать на спрос на сырьё.
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Индексы РТС и МосБиржи падают после начала торгов

News.ru02:46

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель

Говорит Москвавчера в 23:20

Цены на нефть снижаются

RT на русском00:21

Нефть продолжает дешеветь, Brent падала ниже $52 за баррель

Росбалт01:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

ТАССвчера в 21:10

Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 впервые с декабря 2018 года

REGNUMвчера в 21:55

Нефть марки Brent накануне подешевела на бирже почти на 3% на фоне опасений из-за коронавируса

Эхо Москвы25 февраля в 17:05
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Политика

Путин признался, что не пользуется смартфонами

Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает трудностей с мобильными телефонами и прочими современными гаджетами, поскольку попросту ими не пользуется.
Московский Комсомолец 02:49
Армия и оружие

Видео «уничтожения» танков «Армата» опубликовали в США

Американский производитель вертолётов Bell разместил анимированный рекламный ролик, в котором модель 360 Invictus «уничтожает» российские танки на платформе «Армата».
News.ru вчера в 11:07
Общество

У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус

Как уточняет издание, пассажир прибыл в Шереметьево и провёл в капсульном отеле рядом с аэропортом около 16 часов.
Говорит Москва вчера в 09:51
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Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов

Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Мойка78 вчера в 19:50
Армия и оружие

Красноярский авиаполк перевооружат на ракеты «Кинжал» до 2024 года

ТАСС 02:06
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Шоу-бизнес

Любовь Успенская отказалась от денег за участие в шоу Собчак

Успенская согласилась на эфир, но за два дня выяснилось, что передача будет другая — «Док-ток» с Собчак.
StarHit.ru вчера в 16:00
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Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
Российская газета 02:05
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Происшествия

К поискам пропавших в море в Сочи детей привлекли вертолет

Вертолет МЧС России привлечен к поиску двоих детей, пропавших в море в Сочи, а также увеличена группировка сил для поиска на берегу, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 00:10
Армия и оружие

Минобороны обнародовало кадры боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Бывший замглавы Росгвардии в Самаре получил 12 лет за взятку

Российская газета вчера в 07:35
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Кино

Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке

Стало известно рабочее название предстоящего фильма о Человеке-пауке. Его раскрыл портал ComicBook 26 февраля.
REGNUM 02:42
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
REGNUM 01:28
Общество

Первоначальный источник эпидемии коронавируса мог появиться не в Китае

Первоначальный источник эпидемии нового коронавируса COVID-2019 необязательно был в Китае, несмотря на то что вспышка заболевания впервые была зафиксирована именно на территории этой страны.
Известия 00:02
Политика

Путин заявил о снижении темпов «утечки мозгов»

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы оттока специалистов из России сократились.
Коммерсантъ 02:17
Здоровье

В Германии объявили о начале эпидемии коронавируса

В Германии заявили о начале эпидемии коронавируса, об этом сообщил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.
ToDay News Ufa 01:30
Происшествия

Школьник напал с ножом на учительницу в Ульяновске

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. О состоянии 59-летней учительницы, получившей ранение в живот, не сообщается.
Эхо Москвы вчера в 04:30
Происшествия

Житель Иркутска скончался после применения полицейскими электрошокера

24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера.
Российская газета 01:13
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Экономика

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
РБК вчера в 16:26
Технологии

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну

Ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.
Piter.tv 00:41
Хоккей

Определились все участники плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Сочи», который был соперником «Торпедо» в борьбе за выход в плей-офф, в параллельном матче проиграл «Северстали» 2:3. Клуб из Краснодарского края не сможет подняться в таблице выше девятой строчки.
РБК 25 февраля в 13:38
Общество

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Италию, Иран и Корею

Ростуризм рекомендовал операторам прекратить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею.
Известия 02:22
Политика

Путин поддержал закрепление в Конституции слов о детях

Президент России Владимир Путин поддержал предложение членов рабочей группы по поправкам в Конституцию о закреплении в ней положения, что "дети – важнейшее достояние России".
РЕН ТВ вчера в 08:59
Происшествия

«Газель» с газовыми баллонами опрокинулась в ДТП на Торжковской

Peterburg2.ru 02:57
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Политика

В Госдуму внесли поправку о дате голосования по Конституции

В профильный комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству внесли корректировку о проведении голосования по поправкам к Конституции 22 апреля.
Газета.Ru 01:46
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
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