Энергетика

Радио МаякРадио МаякЦена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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Эхономика: Bank of America: ОПЕК должна сокращать добычу

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Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
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Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
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Бикмурзин занял пост гендиректора летом 2014 года.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил от должности помощницу бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева Жанну Одинцову.
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Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.
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