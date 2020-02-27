Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.

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Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

Происшествия В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.

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Технологии Google просит у США разрешения снова сотрудничать с Huawei Google попросила у американского правительства разрешение на возобновление сотрудничества с компанией Huawei, которое вынуждена была прекратить из-за санкций введенных США против китайской компании в мае 2019 года.

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