Энергетика
Радио МаякЦена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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