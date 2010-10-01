Энергетика
Радио МаякЦена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
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Эксперты: котировки Brent могут опуститься ниже $50 за баррель до заседания ОПЕК+
ТАСС27 февраля в 13:22
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:48, Ашберн
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