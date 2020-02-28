Энергетика
Газета.RuНефть Brent упала ниже $50 за баррель
Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майского фьючерса Brent снизилась более чем на 4%, до $49,66 за баррель.
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Комментарии
Происшествия
Ученица скончалась в школе в Зеленограде
Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Шоу-бизнес
Елена Борщева готовится к операции
Армия и оружие
Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус
Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Происшествия
В Сочи на месте поисков унесенных в море детей находятся их родители
Политика
Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно
Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия
Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Футбол
«Арсенал», «Аякс» и все португальцы вылетели из Лиги Европы
"Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом. 28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира.
Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Кино
Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова
Игры
Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Здоровье
Дополнительные меры по недопущению коронавируса приняли в Якутии
Комплекс мероприятий, направленный на недопущение коронавирусной инфекции, а также возбудителей гриппа птиц и африканской чумы свиней, рассмотрели сегодня, 28 февраля, на заседании противоэпизоотической комиссии в столице республики, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Экономика
Великобритания рекордно закупилась золотом в России
В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Финансы
Снижение цен на нефть ниже $50 за баррель усилит давление на рубль
Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что в случае снижения цен на нефть ниже $50 за баррель давление на рубль резко усилится и росту его волатильности не сможет помешать даже бюджетное правило.
Общество
Соблазнение блондинкой инспектора ДПС с алкотестером попало на видео
В городе Арсеньеве Приморского края нетрезвая девушка превратила стандартную процедуру проверки на трезвость в сеанс соблазнения инспектора ДСП.
Политика
В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию
Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Происшествия
Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове
Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Экономика
АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей
30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери
Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.