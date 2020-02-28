Энергетика

Газета.RuГазета.RuНефть Brent упала ниже $50 за баррель

Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майского фьючерса Brent снизилась более чем на 4%, до $49,66 за баррель.
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Нефть: перспективы рынка в марте туманные

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Мировые финансовые площадки лихорадит на фоне новостей о распространении коронавируса

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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 за баррель

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Цена нефти Brent опустилась ниже $50 впервые с лета 2017 года

ТАСС04:28

Обвал нефтяных цен вечером усилился

Финмаркетвчера в 10:51

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $51 впервые с конца 2018 года

News.ruвчера в 09:38
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Происшествия

Ученица скончалась в школе в Зеленограде

Московские следователи опрашивают персонал школы в Зеленограде в рамках проверки обстоятельств скоропостижной смерти ученицы, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.
Интерфакс 06:22
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Елена Борщева готовится к операции

StarHit.ru 00:00
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Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Piter.tv вчера в 23:59
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В Сочи на месте поисков унесенных в море детей находятся их родители

Югополис 26 февраля в 03:55
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Лавров заявил, что компромиссов с террористами в Сирии быть не должно

Россия выступает против того, чтобы искать компромиссы с террористами на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и Ливии.
Политика Сегодня 05:12
Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa вчера в 02:49
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем

Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News 06:23
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказал РИА Новости, что испытания "Циркона" проходят успешно, первым кораблем, который будет вооружен этой гиперзвуковой ракетой морского базирования, "в ближайшие годы" станет один из фрегатов.
РИА Новости 04:03
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 06:13
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Футбол

«Арсенал», «Аякс» и все португальцы вылетели из Лиги Европы

"Брага", "Спортинг", "Порту" и "Бенфика" вылетели друг за другом. 28 февраля состоится жеребьёвка 1/8 финала турнира.
Pravda.Ru 02:25
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Lenta.ru 05:44
Кино

Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Live24 26 февраля в 07:41
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 01:13
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Здоровье

Дополнительные меры по недопущению коронавируса приняли в Якутии

Комплекс мероприятий, направленный на недопущение коронавирусной инфекции, а также возбудителей гриппа птиц и африканской чумы свиней, рассмотрели сегодня, 28 февраля, на заседании противоэпизоотической комиссии в столице республики, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Якутия 24 03:48
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Экономика

Великобритания рекордно закупилась золотом в России

В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Lenta.ru 06:23
Финансы

Снижение цен на нефть ниже $50 за баррель усилит давление на рубль

Сегодня, 28 февраля 2020 года, стало известно, что в случае снижения цен на нефть ниже $50 за баррель давление на рубль резко усилится и росту его волатильности не сможет помешать даже бюджетное правило.
Саминвестор 06:21
Общество

Соблазнение блондинкой инспектора ДПС с алкотестером попало на видео

В городе Арсеньеве Приморского края нетрезвая девушка превратила стандартную процедуру проверки на трезвость в сеанс соблазнения инспектора ДСП.
Рамблер 05:20
Наука

Флуоресценция оказалась общим свойством амфибий

N+1 05:56
Политика

В ЦИК рассказали о процедуре голосования по поправкам в Конституцию

Центризбирком России разработал проект процедуры общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
RT на русском 06:31
Происшествия

Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Народные новости вчера в 16:33
Экономика

АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.
Ведомости 03:47
Политика

Президент Монголии помещен на карантин после визита в Китай

Эхо Москвы 04:05
Происшествия

Заметал следы. В Архангельске продолжается суд над водителем-убийцей

БеломорКанал 04:15
Шоу-бизнес

Дочь Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери

Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
OAnews вчера в 10:40
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