Нефть марки Brent упала ниже $50 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майского фьючерса Brent снизилась более чем на 4%, до $49,66 за баррель.

Нефть Brent упала ниже $50 за баррель

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