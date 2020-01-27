Энергетика
REGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61
По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:47, Ашберн
Общество
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус
По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
Политика
Болтон рассказал о позиции Трампа по военной помощи Украине в мемуарах
Alex Edelman / Globallookpress Бывший советник американского президента Джон Болтон рассказал в своей новой книге о позиции Дональда Трампа по оказанию военной помощи Украине.
Политика
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Общество
Пользователи сообщили о сбоях в работе сервиса Mail.ru
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector, который отслеживает работу популярных в интернете ресурсов.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции продолжает расти
Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Власти Китая заявили об ускорении распространения коронавируса
Напомним, согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек, из них 56 – скончались.
Культура
Туминас отобрал у Домогарова роль из-за распущенности
Режиссер Римас Туминас объяснил, почему отстранил актера Александра Домогарова от главной роли в спектакле "Генри и Эллен" в "Школе современной пьесы".
Шоу-бизнес
Звезда фильма о Мэри Поппинс Наталья Андрейченко пропала в Мексике
По словам Трунцева, звезда фильма "Мэри Поппинс, до свидания" не выходит на связь уже более суток.
Политика
Премьер-министр Нидерландов извинился за Холокост
Во время выступления на церемонии празднования Дня памяти жертв Холокоста в Амстердаме, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за действия правительства страны во время Второй мировой войны, 26 января сообщает Dutch News.
Общество
Пропускные пункты на границе с Китаем в Приамурье закрыты до февраля
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Здоровье
30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко
Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Здоровье
В Новосибирске готовят боксы для зараженных коронавирусом
Предусмотрено выделение дополнительных коек на случай выявления у горожан коронавируса или превышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Общество
Глава Чувашии ответил на обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
Общество
Роспотребнадзор: китайский коронавирус не передается через посылки
Посылки из Китая, где зафиксирована вспышка нового коронавируса, безопасны, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Правительство Ингушетии отправлено в отставку
Правительство Ингушетии отправлено в отставку.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после ложного сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Кино
Сэм Мендес получил премию Гильдии режиссеров США
Политика
В Раде допустили увольнение Авакова из-за развала дела Шеремета
Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады Денис Монастырский допустил увольнение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в случае развала уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Происшествия
У российского подростка во рту взорвалась электронная сигарета
У 17-летнего подростка из города Аткарск Саратовской области во рту взорвалась электронная сигарета.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Происшествия
В Омске женщина отказывалась лечить дочь весом 25 килограммов
Жительница Омска по религиозным мотивам отказывалась отправить в больницу 14-летнюю дочь весом 25 килограммов, но после вмешательства прокуратуры девочку все-таки госпитализировали, сообщает в понедельник надзорное ведомство региона.