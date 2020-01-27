Энергетика

REGNUMREGNUMЦена на нефть Brent опустилась ниже $61

По состоянию на 17:30 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в марте снизилась на 1,76% — до $60,95 за баррель. В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже $61 в начале декабря 2019 года.
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