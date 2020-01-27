Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель. Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

Политика Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».

Происшествия Найден отец, оставивший детей в Шереметьево Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что найден отец двух мальчиков, оставленных в воскресенье отцом в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Коби является пятикратным чемпионом НБА, двукратным MVP финальной серии, двукратным олимпийским чемпионом, а также он 18 раз участвовал в матче всех звезд.

Общество Роспотребнадзор оценил риск заразиться коронавирусом через посылки Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посчитала маловероятной возможность заразиться коронавирусом через контакт с предметами, например, посылками из Китая.

Политика Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации, комитет ПАСЕ должен подготовить доклад для принятия решения, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Белоруссия получила первую партию норвежской нефти Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко сообщил, что первая партия норвежской нефти, закупленной Белоруссией, прибыла на железнодорожную станцию в Новополоцке в Витебской области.

Шоу-бизнес Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике В Мексике пропала актриса Наталья Андрейченко. Об этом в Instagram сообщил ее директор по связям с общественностью Ян Трунцев.

Здоровье 30 препаратов помогают при лечении коронавируса — Онищенко Около 30 существующих препаратов способны вылечить новый коронавирус, заявил член президиума РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») 27 января в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Политика Премьер-министр Словении подал в отставку Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил о решении уйти в отставку. Об этом сообщает Radiotelevizija Slovenija.

Финансы Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,5-1,7% Рынок акций РФ открылся в понедельник падением цен blue chips на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти из-за ускорения темпов распространения опасного коронавируса в Китае; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 1,5-1,7%, причем первый пробил рубеж 3100 пунктов.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Политика ФСБ РФ приостановила следствие по делу украинских моряков — адвокат Следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приостановили следствие по делу задержанных в 2018 году в Керченском проливе украинских моряков, заявил их адвокат Николай Полозов.