Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель. Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.

Религия Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.

Наука Химики нашли промышленный способ получения термоэлектриков Ученые НИТУ «МИСиС» разработали сверхбыстрый способ получения термоэлектрического материала, способного напрямую преобразовывать тепло в электричество.

Происшествия Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.

Экономика Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года «Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.

Культура Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.

Здоровье Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.

Общество В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен опытный каратель На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.

Общество Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.

Общество Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.

Общество Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Происшествия ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Экономика Материнский капитал ожидает указаний В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.