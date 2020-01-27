Энергетика
Аргументы и ФактыЦена нефти Brent опустилась ниже $60
Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель. Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:35, Ашберн
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Самолет "Аэрофлота", следовавший по маршруту Хабаровск — Москва, вернулся в аэропорт вылета после сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Наука
Химики нашли промышленный способ получения термоэлектриков
Ученые НИТУ «МИСиС» разработали сверхбыстрый способ получения термоэлектрического материала, способного напрямую преобразовывать тепло в электричество.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Политика
Глава Ингушетии вновь отправил правительство региона в отставку
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник второй раз за последние пять месяцев отправил в отставку правительство региона.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Общество
«Известия»: в Госдуме обсудят наказание за скрутку пробега автомобилей
В Госдуме на февраль 2020 года запланировали обсудить введение наказания за скрутку пробега у подержанных машин.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.
Политика
Трамп опубликовал логотип Космических сил США
Происшествия
В Омске мать отказывалась лечить дочь по религиозным мотивам
В Омске женщина по религиозным мотивам отказывалась отправлять в больницу 14-летнюю дочь весом 25 кг.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Культура
Сергей Шнуров хочет продюсировать других артистов
Сергей Шнуров хочет сменить амплуа и начать продюсировать других артистов. Фронтмен группы «Ленинград» не назвал потенциальных кандидатов.
Здоровье
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Происшествия
В Новосибирске застрелили председателя ЖСК
В Новосибирске убит председатель ЖСК «Залесский» Олег Арчибасов.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен опытный каратель
На Донбассе уничтожен командир отделения ВСУ Антон Хоба. О гибели оккупанта сообщил мэр Шостки Николай Нога.
Общество
Глава Чувашии прокомментировал инцидент с сотрудником МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев, ранее заставивший сотрудника МЧС подпрыгнуть за ключами во время церемонии вручения новой техники, прокомментировал инцидент, заявив, что уважительно относится к сотрудникам ведомства.
Общество
Каждый десятый россиянин не доверяет искусственному интеллекту
Ещё 31 % респондентов выражают нейтральное отношение. При этом примерно каждый десятый (12 %) россиянин не доверяет «электронному разуму».
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Происшествия
На бросившего детей в Шереметьево мужчину завели уголовное дело
СК России возбудил уголовное дело после того, как мужчина оставил двоих малолетних детей в московском аэропорту Шереметьево, сообщает пресс-служба ведомства.
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Экономика
Материнский капитал ожидает указаний
В пятницу Минтруд опубликовал поправки к бюджету ПФР, учитывающие новые правила начисления материнского капитала.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»
Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
Общество
Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ
Ранее сведения о трудовой деятельности выдавал Пенсионный фонд, теперь справку можно получить как в любом его отделении, так и в каждом МФЦ — независимо от места жительства или пребывания.