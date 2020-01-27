Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти Brent опустилась ниже $60

Сообщается, что по состоянию на 03.03 по московскому времени стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года снизилась на 2,8% - до $58,99 за баррель. Отмечается, что в последний раз цена нефти падала ниже $60 за баррель 1 ноября 2019 года.
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Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

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