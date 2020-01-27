27 января стоимость барреля нефти составила $59,29, что на 2,36% ниже, чем на момент закрытия предыдущей сессии торгов. Также цена на нефти марки WTI опустилась на 2,4% до $52,92 за баррель. Отмечается, что стоимость нефти Brent опустилась ниже $ 60 впервые с 1 ноября 2019 года.

Цена на нефть Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

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