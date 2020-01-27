Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дешевеет, рынки лихорадит. Как мир реагирует на коронавирус и Brexit
Телеканал 360°23 января в 16:28
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:03, Ашберн
Фигурное катание
В Германии остались недовольны победой российских фигуристок на ЧЕ
Происшествия
Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб при крушении вертолета в Калифорнии, сообщает TMZ.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Общество
В посольстве РФ назвали число находящихся в провинции Хубэй россиян
В Китае в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки нового коронавируса 2019-nCoV, в данный момент пребывают 140 россиян.
Здоровье
Названы первые симптомы смертельного коронавируса
Другим симптомом врачи назвали возможные проблемы с пищеварительной системой.
Армия и оружие
Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24
Разработанный в СССР вертолет Ми-24, неофициально называемый "Крокодилом", показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, такое мнение приводится в статье в специализированном американском издании The Aviationist.
Экономика
Производители сигарет объяснили снижение выпуска продукции
Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
Культура
Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Гаджеты
Появились новые рендеры смартфона iPhone 9
В Сети появились рендеры ещё не представленного смартфона iPhone 9 или iPhone SE 2. Об этом сообщает iXBT.Аппарат демонстрируется в трёх цветах: красном, чёрном и белом.
Армия и оружие
Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России
США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Экономика
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
Технологии
Фонд СПО призвал Microsoft открыть в Windows 7 исходный код
Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.
Общество
В Новосибирске введен режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска ввели режим "Чрезвычайная ситуация" из-за выпадения сверхнормативного количества снега в декабре и январе.
Политика
Поклонская предложила проверить доходы главы Чувашии
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает необходимым провести проверку всех источников доходов и расходов главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева, заставившего сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
Космос
Космонавты испекли печенье на МКС
Происшествия
ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Происшествия
Горевший траулер «Энигма Астралис» в Охотском море ищут 11 судов
Рыболовецкий траулер загорелся 21 января в Охотском море недалеко от Магадана, экипаж из 47 человек эвакуировали на рыболовное судно "Юмир" и доставили на плавзавод "Всеволод Сибирцев" компании "Доброфлот", откуда частями отправляют во Владивосток.
Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
Футбол
Дубль Неймара помог «ПСЖ» победить «Лилль»
Счёт матча открыл бразильский нападающий Неймар, забивший гол на 28-й минуте матча.
Киберспорт
Опубликован список улучшений релизной версии Black Mesa
Игры
Игрок в EVE Online продал космический корабль за $40 тысяч
Один из игроков в EVE Online продал редкий космический корабль за миллион PLEX (внутриигровая валюта), что эквивалентно $40 тысячам.
Армия и оружие
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» остановился в Омане
Как сообщили в пресс-службе Балтфлота, сторожевой корабль ВМФ России «Ярослав Мудрый» пришвартовался в порту Салала в Омане.