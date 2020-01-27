Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Политика
Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»
Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
Общество
Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году
В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
Экономика
ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Экономика
Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян
В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Общество
Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»
27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Авто
Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска
В понедельник, 27 января, Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Происшествия
На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело
Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
ДТП произошло в воскресенье, столкнулись два автомобиля. Как стало известно РЕН ТВ, три человека погибли, еще трое пострадали.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Общество
Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека
Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Политика
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Экономика
Кубань вышла в лидеры по экспорту мяса птицы в Китай
В пятёрку лидеров среди регионов России по объёмам экспорта мяса птицы в Китай вошёл Краснодарский край по итогам 2019 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Хоккей
Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ
В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.