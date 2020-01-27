Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель

Российская газета01:51

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Известия00:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 на новостях о коронавирусе

Московский Комсомолецвчера в 20:29

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

РИА Новостивчера в 22:46

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 впервые с осени 2019 года

РБКвчера в 22:33

Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском00:21

Нефть подешевела почти на 2,5%

Эхо Москвывчера в 20:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 03:09, Ашберн
Происшествия

В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус

Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Известия 03:05
Политика

Украинский экс-министр назвал премьера страны «сознательным идиотом»

Бывший депутат Верховной рады и экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал власти страны и назвал премьер-министра Алексея Гончарука «сознательным идиотом».
Известия вчера в 22:34
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Один из лучших баскетболистов НБА за всю историю Коби Брайант погиб при крушении вертолета.
BFM.ru вчера в 15:19
Общество

Некоторые телеканалы получали иностранное финансирование в 2018-м году

В отчетах ведомства фигурируют также "Новая газета", "Коммерсантъ" и "Ведомости" - всего более 400 российских СМИ.
Эхо Москвы 02:31
Экономика

ФНС оштрафовала банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, штрафов и страховых взносов.
Ведомости 02:42
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ вчера в 10:03
Экономика

Греф назвал лучшую валюту для хранения сбережений россиян

В ноябре прошлого года Греф признался, что раньше самым страшным для него вопросом был о том, каким будет курс доллара или в чем хранить сбережения.
Lenta.ru вчера в 06:33
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега

Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
RT на русском 02:07
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко ответила на слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
РЕН ТВ 25 января в 19:29
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
REGNUM 02:25
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Общество

Михаил Игнатьев: «Отвергаю все домыслы и сплетни о моем непочтительном отношении к сотрудникам МЧС»

27 января на еженедельном совещании в Доме Правительства Глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев прокомментировал распространяемые в медиапространстве публикации по поводу эпизода, случившегося на церемонии вручения ключей от пожарной техники.
Советская Чувашия 03:04
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 25 января в 03:48
Авто

Горьковский автозавод возобновил работу после корпоративного отпуска

В понедельник, 27 января, Горьковский автозавод (ГАЗ) возобновил работу после корпоративного отпуска, который проходил с 9 по 24 января.
Автоновости дня 02:34
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Происшествия

В Омской области пять человек насмерть отравились метиловым спиртом

РБК 02:08
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 38 человек

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 38, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
РИА Новости вчера в 10:57
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Происшествия

На оставившего детей в «Шереметьево» мужчину завели уголовное дело

Следствие завело дело на отца, оставившего двух малолетних детей в московском аэропорту "Шереметьево", ведется его розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ (СКР).
Интерфакс 02:37
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Крыму

ДТП произошло в воскресенье, столкнулись два автомобиля. Как стало известно РЕН ТВ, три человека погибли, еще трое пострадали.
РЕН ТВ вчера в 14:15
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Общество

Зима без снега может привести к проблемам для природы и человека

Бесснежная зима грозит проблемами с урожаем и исчезновением многих насекомых, значимых для пищевой цепочки.
Российская газета 03:02
Политика

Зеленский прибыл с визитом в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Погльшу.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество

Назван вероятный источник китайского коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Вечерняя Москва вчера в 14:01
Экономика

Кубань вышла в лидеры по экспорту мяса птицы в Китай

В пятёрку лидеров среди регионов России по объёмам экспорта мяса птицы в Китай вошёл Краснодарский край по итогам 2019 года, сообщили в пресс-службе администрации региона.
REGNUM 01:54
Хоккей

Команда Андрея Василевского проиграла в финале Матча звезд НХЛ

В составе команды Атлантического дивизиона играл голкипер "Тампы" Андрей Василевский - единственный представитель России на Матче звезд НХЛ.
ТАСС Спорт 25 января в 23:11
Политика

Москалькова рассказала о процедуре помилования израильтянки Иссахар

Газета.Ru 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное