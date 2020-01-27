Энергетика
Российская газетаЦена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Впервые с ноября прошлого года цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель. Как сообщает РИА Новости, это произошло на фоне опасений из-за вспышки коронавируса.
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Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Теннис
Теннисист Медведев проиграл Вавринке и вылетел с Australian Open
Даниил Медведев проиграл Стэну Вавринке в матче четвертого круга теннисного турнира Australian Open.
Происшествия
Очевидец крушения вертолета Коби Брайанта рассказал о произошедшем
Джерри Кочарян, очевидец происшествия, рассказал о последних секундах перед падением.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега
Власти Новосибирска приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за обильных осадков в городе.
Шоу-бизнес
Волочкова назначила дату свадьбы
Известная российская балерина Анастасия Волочкова собирается выйти замуж. Свадьба назначена на 20 октября.
Авто
Появились изображения нового Cadillac Escalade
По мнению издания «Колёса.ру», обновлённый Cadillac Escalade обзаведётся оригинальной трапециевидной радиаторной решёткой, который будет выполнена по мотивам новых моделей CT6 и XT6.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Фигурное катание
В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ
На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
Политика
NYT узнала о сокрытии военными удара по Boeing от президента Ирана
Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать «трагическую ошибку» и ее последствия.
Происшествия
«Новая газета»: казненных жителей Чечни подменили их родственниками
По данным «Новой газеты», родственники могли пойти на обман под давлением следствия, которое в то время проверяло сообщения о массовой казни жителей Чечни на территории ППС им. А. Кадырова в январе 2017 года.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 39
Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции возросло до 39, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта» и других СМИ потребовали освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева. Видео
Журналисты «Новой газеты», «Медузы», «Коммерсанта», «Медиазоны», «Эха Москвы» и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, против которого завели дело о финансировании террористической организации из-за его материалов.
Экономика
Цены на йод в России резко подскочили
Как отмечает газета «Известия», это почти в десять раз выше среднего темпа роста цен на товары в России: по итогам 2019 года инфляция в стране составила 3%. Данные ЕМИСС также свидетельствуют о том, что до этого за последние десять лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за скандальное видео
Поведение главы региона обсудят в Москве Комиссия "Единой России" по этике планирует рассмотреть вопрос о неэтичном поведении главы Чувашии Михаила Игнатьева в понедельник, 27 января, сообщили в пресс-службе партии.
Экономика
РБК сообщил о штрафах банков за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки за отказ блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, которые не платят налоги, страховые взносы и так далее.
Общество
Россиян предупредили об аномальной погоде в феврале
Синоптики ожидают в феврале аномальных морозов лишь на северо-востоке России — там будет в среднем на два градуса холоднее нормы.
Общество
Посольство назвало число россиян в эпицентре заражения коронавирусом
Из-за пневмонии, вызванной новым коронавирусом, в КНР умерли уже 80 человек, заражены 2,7 тыс. человек.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всей России
Чиновник уверен, что проект поможет России в будущем. Проект программы реновации жилья необходимо расширить на крупные российские города.
Общество
Создана онлайн-карта распространения китайского коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, Центром системных исследований и инжиниринга создана специальная онлайн-панель, позволяющая мониторить распространение китайского коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
В Бурятии госпитализировали россиянина с подозрением на короновирус
Россиянина из Забайкалья госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом.
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Боня резко исчезла из «Инстаграма» после поездки к каннибалам в Перу
Общество
Завершился первый испытательный полет Boeing 777X
Широкофюзеляжный самолет Boeing 777X завершил свой первый испытательный полет, передает ТАСС.
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Экономика
Мишустина попросили избавить малый бизнес от налогов на три года
«Освободить сроком на 3 года от всех налогов предприятия, работающие на специальных режимах налогообложения, провести налоговую амнистию для малого бизнеса», – приводит ТАСС выдержку из письма на имя главы правительства.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Гаджеты
Motorola выпустила ряд рекомендаций для раскладушки Moto Razr
Совсем скоро гибкая раскладушка Motorola Razr 2019 начнёт поступать к своим пользователям.