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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Цена нефти Brent остается на уровне $39 за баррель

Котировки выросли на 0,56% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent, добываемой на Северном море, с поставкой в ноябре 2020 года поднялась до $39,83 за баррель.В источнике
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ПРАЙМ

Нефть дорожает в пределах 2% на рисках сокращения добычи в США

ПРАЙМ11:57
URA.Ru

Новости кризиса 15 сентября. Россиянам поднимут пенсии, иностранцы будут платить за право работать в РФ

URA.Ru00:00
Rambler News Service

Цена на нефть Brent превысила $40 за баррель

Rambler News Service05:44
ИА Красная Весна

Стоимость фьючерсов нефти WTI замерла на отметке $37

ИА Красная Весна01:28
REGNUM

Нефть подорожала из-за перебоев с поставками в США

REGNUM10:37
News.ru

Цены на нефть незначительно растут после падения

News.ruвчера в 02:14
RT на русском

Мировые цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:23

Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил во вторник, что врачи в Омске, когда в местную больницу был госпитализирован с борта самолет оппозиционер Алексей Навальный, провели исследования по всем протоколам и не обнаружили ядов в его организме.
Нарышкин заявил об отсутствии яда у Навального при вылете в Германию
Московский Комсомолец04:07
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Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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Зеленский выступил против переноса переговоров по Донбассу в Вену

Зеленский отметил, что несмотря на то, что Австрия поддерживает Украину в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе и в санкционном, обсуждать вопрос переноса заседаний трехсторонней контактной группы из Минска в Вену рано.
Московский Комсомолец10:48

Способность животных чувствовать магнитное поле связали с бактериями

Команда исследователей из Израиля и Великобритании во главе с Йони Вортманом (Yoni Vortman) вовсе связывает ее с симбиотическими бактериями, обитающими в теле животного и способными синтезировать магнитные частицы.
Naked Science02:59