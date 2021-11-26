Рынок в то же время задается вопросом, примет ли ОПЕК+ решение об отказе от одобренного ранее плана увеличения добычи из-за скоординированного решения США и некоторых других стран по продаже нефти из стратегических резервов, добавляет MarketWatch.
Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери обеспокоился тем, что новый штамм коронавируса «омикрон» по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола, передаёт РИА Новости.
"Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", - говорится в указе.