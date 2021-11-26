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Цена нефти Brent падала ниже $73 впервые с начала сентября

FINMARKET.RU - Цены на нефть снижаются более чем на 5% в ходе торгов в пятницу на фоне опасений по поводу ослабления спроса из-за обнаружения нового штамма коронавируса в Южной Африке.
Финмаркет
Нефть марки Brent
 потеряла около 10% стоимости в ходе торгов 26 ноября.
Коммерсантъ
Нефть Brent дешевела прошлые четыре недели.
Коммерсантъ
Январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели к 19:13 мск на 10,27%, до $73,77 за баррель.
News.ru

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