Как говорится в сообщении регионального управления ведомства, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье ст. 217 УК РФ о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
27 ноября президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск России близ Украины и, «вероятно», переговорит с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.
Не остается сомнений, что зарубежные страны собираются помогать белорусам не инвестициями, а раскачиванием страны изнутри, написала в субботу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.