Энергетика
ТАССЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
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Общество
В Пермском крае продлили режим самоизоляции до 23 июня
В Пермском крае сегодня на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции было принято решение о продлении режим самоизоляции до 23 июня.
ВЕТТА 07:51
Политика
Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма
Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости 05:32
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
На Украине заявили о необязательности минских соглашений
Заместитель руководителя делегации Украины в контактной группе в Минске заявил, что минский комплекс мер носит рекомендательный характер, из чего можно сделать вывод, что Киев не собирается его выполнять, сообщил полпред РФ в группе Борис Грызлов.
РИА Новости 14:38
Армия и оружие
Найдена уязвимость гиперзвукового «Циркона»
Свободная Пресса 01:30
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
Следственный комитет опроверг сообщения о смерти мужчину, открывшего огонь по полицейским в Москве.
РИА Новости 14:11
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой
«15 июня 2020 года дежурными силами по ПВО Западного военного округа были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-52H ВВС США и самолетов разведывательной авиации иностранных государств над нейтральными водами Балтийского моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями»,— сообщили в Минобороны.
Коммерсантъ 12:13
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева ответила на критику ее откровенных снимков
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева ответила на критику насчет ее откровенных снимков.
Вечерняя Москва 12:30
Авто
Nissan представил Nissan X-Trail нового поколения
Компания Nissan официально представила новый Nissan X-Trail.
Автоновости дня 09:27
Политика
Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокировали в Twitter
Аккаунт конкурса «Лидеры России» заблокирован в Twitter, при попытке зайти в аккаунт конкурса в социальной сети появляется надпись: «Действие учетной записи приостановлено».
Известия 14:25
Футбол
Жена Кокорина поделилась фото в золотом купальнике
Дарья Валитова, супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина, на своей странице в социальной сети поделилась фотографией, на которой предстала в золотом купальнике.
Чемпионат 13:58
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Общество
Москва перейдет к следующему этапу снятия ограничений с 16 июня
Москва может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с 16 июня.
Газета.Ru 04:47
Политика
В ВОЗ сообщили, что США не вышли из организации
Отвечая на вопрос, не покинули ли США организацию, учитывая истекающий на этой неделе 30-дневный срок, установленный президентом Дональдом Трампом для проведения реформ в ВОЗ, гендиректор сказал: "Соединенные Штаты все еще являются государством - членом Всемирной организации здравоохранения".
ТАСС 12:54
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
11-летний сын американской актрисы Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:20
Здоровье
Минздрав Украины назвал регионы, в которых карантин ослаблять не будут
Очередной этап ослабления карантинных мер на Украине не коснется десяти областей и Киева.
Украина.ру вчера в 06:50
Космос
Более 30 разумных инопланетных рас могут жить в нашей галактике
Рязань Вести 08:55
Общество
В белорусском банке «Газпрома» ввели временную администрацию
Национальный банк Белоруссии с 15 июня ввел временную администрацию в Белгазпромбанке (принадлежит «Газпрому» и Гапромбанку), говорится в сообщении на официальном сайте регулятора.
Forbes 04:34
Общество
В Набережных Челнах суд рассмотрел 111 дел за полчаса
В Татарстане замглавы Набережночелнинского городского суда Ленар Хасимов 27 мая за полчаса рассмотрел 111 дел о нарушении режима самоизоляции.
Коммерсантъ Казань 08:14
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Здоровье
В Тульской области снижаются темпы прироста заболевших коронавирусом
В Тульской области с 2,5% до 1,9% снизился темп прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией.
Тульская служба новостей 13:26
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34