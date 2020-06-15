Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
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Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

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