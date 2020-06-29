Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Энергетика Биржевая цена бензина АИ-95 побила исторический рекорд Предыдущие рекордные значения были зафиксированы 17 и 18 июня. По итогам торгов 17 июня цена АИ-95 достигала 56,7 тыс. рублей за тонну. 125

Политика Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 1,1K

Общество В Германии более 30 тысяч человек подозревают по делу о педофилии С 1 июля в Минюсте федеральной земли начнет работу группа, которая будет расследовать случаев педофилии в сети и преступления, связанные с хакерством и кибертерроризмом. 5

Политика Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Штат Миссисипи последним в США откажется от символа Конфедерации южных штатов на флаге после массовых протестов по всей стране из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими. 35

Культура Серию образовательных фильмов запустили сотрудники ГБУ «Центр» Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Центр» с 29 июня запустили серию образовательных фильмов в рамках проекта «Памятники центра».

Общество Всероссийская перепись населения пройдет в апреле 2021 года Изначально планировалось, что Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 Росстат предложил правительству РФ перенести ее на 2021 год. 29

Общество Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину «С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент. 117

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар. 1,1K

Происшествия Во Владимире локализовали пожар в здании драмтеатра Площадь возгорания в здании драматического театра во Владимире выросла с 50 до 500 квадратных метров, пожар локализован, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. 3

Политика Песков оценил решение ПФР о перечислении выплат на детей с 1 июля Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин предложил сделать выплаты в размере 5 000 рублей на детей в возрасте до трех лет, а также единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. 20

Фигурное катание Бетина Попова: терпела издевки партнера с 12 лет За свою карьеру Бетина Попова выступала в танцах на льду с двумя партнерами: Юрием Власенко и Сергеем Мозговым.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 406

Общество В Германии из-за коронавируса бастуют сотрудники Amazon В Германии сотрудники шести логистических центров Amazon объявили забастовку из-за заражения коронавирусом 30-ти их коллег.

Общество В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 79

Происшествия Суд отказался заключать в СИЗО экс-помощника главы Россельхознадзора Пресненский суд Москвы в понедельник ограничился домашним арестом бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова по уголовному делу о педофилии, сообщил РИА Новости адвокат Натарова Кирилл Бельский.

Культура Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru. 109