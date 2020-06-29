Энергетика
ГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель
В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Общество
В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки
В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
Вестник 13:35
Культура
Асмус снова снимется в откровенной сцене в новом фильме
Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
Газета.Ru 07:41
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 07:35
Общество
В Москве за сутки умерли 35 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 35 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 3 796.
Коммерсантъ 17:25
Политика
Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
Футбол
«Валенсия» уволила главного тренера Селадеса
RT на русском 15:36
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
РБК вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
MedikForum.ru 11:36
Космос
Столкновение двух черных дыр впервые попало в объектив телескопа
Ученым удалось увидеть столкновение двух черных дыр. Подобное событие наблюдали впервые в истории астрономии.
Телеканал 360° вчера в 23:18
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии
Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
News.ru 16:10
Политика
Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 17:55
Общество
Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией
Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
РИА Новости 11:38
Футбол
Техническим спонсором ЦСКА со следующего сезона станет Joma
ЦСКА объявил о смене технического спонсора. Со следующего сезона экипировку для клуба будет поставлять испанский производитель Joma.
Бомбардир.ру 06:39
Политика
Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане
Как сообщало EADaily, 26 июня NYT напечатала статью Чарли Саваджа, Эрика Шмитта и Майкла Швирца, которые утверждают, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ), вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании.
Евразия Daily 11:26
Общество
Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018
Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
Чемпионат 02:58
Общество
Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
Российская газета 16:57
Общество
Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений
Индийские власти приняли решение заблокировать в стране 59 китайских приложений, среди которых оказались TikTok и WeChat.
Известия 17:54
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
Шоу-бизнес
Галина Боб показала пухленький живот в купальнике
Wday.ru вчера в 11:30
Футбол
«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии
"Беневенто" набрал 76 очков и гарантировал себе первое место в турнирной таблице чемпионата, а вместе с ним и путевку в серию А. Последний и единственный раз "Беневенто" играл в высшем дивизионе чемпионата Италии в сезоне-2017 / 18.
РИА Новости 17:17
Политика
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Транспорт
Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
Газета.Ru 13:36
Космос
Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины
На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
Радио Sputnik 11:59