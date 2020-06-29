Энергетика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЦена на нефть Brent превысила $41 за баррель

В ходе торговой сессии нефть марки «Brent» подорожала на 1,5%, превысив 41,5 долларов за баррель. Нефтяная смесь сорта «WTI» выросла в цене на 1%, до 39 долларов. Отметим, что в начале торгов нефтяные котировки опускались в пределах 1,5-2%.
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Цена на нефть Brent превысила $41 за баррель

ГЛАС.RU08:46

Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

ТАСС08:35

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

РБК08:34

Цены на нефть ускорили темпы роста, восстанавливаясь после утреннего падения

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Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

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Новости кризиса 29 июня: в России началась четырехдневная рабочая неделя, банки стали меньше доверять россиянам

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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:13, Ашберн
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

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Шнуров стал генеральным продюсером международного телеканала

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В Омске на «конституционных» лотерейных билетах нашли метки

В Омске на лотерейных билетах «Моего региона» были обнаружены пометки. Об этом сообщает портал «Коммерческие вести».
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Актриса Кристина Асмус снова снимется в откровенной сцене в фильме "Китобой", рассказал о фильме своего ученика Филиппа Юрьева режиссер Алексей Учитель, пишет сайт kp.ru.
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
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Общество

В Москве за сутки умерли 35 человек с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 35 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Общее число летальных исходов в столице достигло 3 796.
Коммерсантъ 17:25
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Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
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Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

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Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

A post shared by Sasha Zvereva (@sashazvereva) on Jun 1, 2020 at 11:08pm PDT Для экс-солистки группы «Демо» этот ребенок стал уже четвертым.
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Столкновение двух черных дыр впервые попало в объектив телескопа

Ученым удалось увидеть столкновение двух черных дыр. Подобное событие наблюдали впервые в истории астрономии.
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ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования

Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
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Американского контрабандиста вывезли из РФ в США во время пандемии

Мужчина покинул Москву во время пандемии коронавируса.
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Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга

Министерство торговли США приостановило с понедельника действие преференциального режима отношении с Гонконгом, в том числе действие исключений из ограничений на экспорт, говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 17:55
Общество

Посол Белоруссии в Москве назвал сроки открытия границы с Россией

Белорусский посол в России Владимир Семашко считает, что российская сторона отменит введенные из-за COVID-19 ограничения на передвижение через границу с Белоруссией в конце июля — начале августа.
РИА Новости 11:38
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Техническим спонсором ЦСКА со следующего сезона станет Joma

ЦСКА объявил о смене технического спонсора. Со следующего сезона экипировку для клуба будет поставлять испанский производитель Joma.
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Политика

Пелоси запросила брифинг по фейку NYT о действиях России в Афганистане

Как сообщало EADaily, 26 июня NYT напечатала статью Чарли Саваджа, Эрика Шмитта и Майкла Швирца, которые утверждают, что военная разведка России тайно предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан» (запрещено в РФ), вознаграждение за убийство военнослужащих коалиции в Афганистане, в том числе из США и Великобритании.
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Общество

Более 2 тыс. иностранцев до сих пор не покинули Россию после ЧМ-2018

Заместитель главы Министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил о нахождении в стране иностранных болельщиков, прибывших на чемпионат мира – 2018.
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Общество

Министр: В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России из-за различных последствий распространения коронавируса рабочих мест лишились 680 тысяч человек.
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Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Индийские власти приняли решение заблокировать в стране 59 китайских приложений, среди которых оказались TikTok и WeChat.
Известия 17:54
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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
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Шоу-бизнес

Галина Боб показала пухленький живот в купальнике

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Дело сестер Хачатурян пополнилось новыми томами

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«Беневенто» досрочно вышел в высший дивизион чемпионата Италии

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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Запущен участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе

В Подмосковье открылся 23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе.
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Ровные стены одинаковой толщины. На Марсе обнаружили древние руины

На снимках поверхности Марса обнаружили руины необычных строений, пишет портал "Планета Новости". Открытие сделал уфолог Скотт Уоринг.
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