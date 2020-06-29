Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
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Цены на нефть ускорили темпы роста, восстанавливаясь после утреннего падения

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Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

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Нефть подешевела на фоне роста числа заражений COVID-19

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В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru 10:23
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Политика

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Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
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Минобороны РФ развернуло в Тыве мобильный госпиталь

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Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

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Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением

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Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru 08:50
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Кино

Актер Marvel обвинил создателей фильма «Черная пантера» в расизме

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Вышел новый трейлер мультфильма «Душа» от Pixar

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