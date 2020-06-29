Энергетика
РБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
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Общество
Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
Совещание проводилось в дистанционном формате и Топилин, обращаясь к региональным руководителям, требовал никак не подчеркивать в общении со СМИ, что выплаты будут назначены именно 1 июля.
Собеседник вчера в 06:35
Происшествия
Отца детей из читинской заброшки приговорили к 3 годам колонии
Александра Чипизубова, которого в январе нашли общественники в заброшенном доме вместе с четырьмя детьми, приговорили к 3 годам лишения свободы.
Забайкальский рабочий 21:01
Кино
Марго Робби снимется в шестой части «Пиратов Карибского моря»
Подмосковье Сегодня 17:27
Общество
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.
Интерфакс 12:57
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Урганта о Плющенко
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, ответила на шутку популярного телеведущего Ивана Урганта.
ProstoProSport 12:55
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru вчера в 14:48
Наука
Раскрыта продолжительность жизни антител к коронавирусу
Ко всему прочему, у пациентов, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, антитела к инфекции выделяются в небольших количествах и медленнее.
Evo-rus.com 09:59
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Бурятии достигло 2924
За прошедшие сутки в Республике Бурятия было зафиксировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число достигло 2924.
RT на русском вчера в 22:35
Космос
Тунгусский метеорит как в воду канул
Комсомольская правда вчера в 18:07
Наука
Ученые рассказали о «нашествии» бобров на Арктику
Газета.Ru 20:08
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета 17:19
Политика
Через банк «Газпрома» в Белоруссии отмыли 640 млн долларов
Американцы помогли Лукашенко Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отмывании через "дочку" банка "Газпрома" – Белгазпромбанк – 640 млн долларов.
Капитал страны 07:34
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Российская газета 13:44
Шоу-бизнес
Денис Мацуев впервые рассказал о ребенке от балерины Шипулиной
В своем последнем интервью Мацуев впервые открыто рассказал о своей семье и в частности о своём ребёнке.
Bimru.ru 08:58
Политика
Что россияне думают о поправках к Конституции
С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
Общество
Глава Минобрнауки назвал самую востребованную в мире IT-профессию
"Кстати, что касается специальностей, направлений по информационным технологиям, то и в мире подобная ситуация: самая востребованная работа сегодня в мире - это аналитик данных, если брать результаты исследований, которые нам доступны", - сказал Фальков на совещании по ситуации на рынке труда у премьера Михаила Мишустина в понедельник.
Интерфакс 14:06
Происшествия
В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей
Газета.Ru 10:23
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования.
Газета.Ru 05:51
Футбол
ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском 06:48
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru 20:26
Общество
Американские штаты отказались смягчать ограничения из-за коронавируса
Не менее 14 американских штатов в связи с ростом числа зараженных коронавирусом отказались смягчать ограничения из-за COVID-19.
Lenta.ru 20:12
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru вчера в 09:10
Общество
В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 05:33
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Экстремально похудевшая Адель показала стройную фигуру в старом платье
После громкого развода с экс-супругом Саймоном Конекки популярная певица Адель похудела на 45 килограммов.
Слово и Дело вчера в 12:23
Технологии
Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне
Перечислены реальные преимущества отключения геолокации на смартфоне.
Evo-rus.com 12:18
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com вчера в 00:09
Происшествия
Руководитель госимущества на Колыме присвоил федеральные деньги
Факт хищения средств федерального бюджета руководителем Территориального управления Федерального агентства по управлению госимуществом в Магаданской области выявила прокуратура.
Московский Комсомолец Колыма 19:29
Политика
Совфед отреагировал на слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков осудил Ондржея Коларжа, который обвинил Россию в сносе памятника маршалу Коневу, сообщает RT.
Общественная служба новостей вчера в 09:21