Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
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Нефть марки Brent торгуется выше $41,5

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Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы

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