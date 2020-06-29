Энергетика
РБКЦена нефти Brent перешла к росту и превысила $41,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,5%, до $41,3 за баррель по состоянию на 15:31 мск, свидетельствуют данные торгов. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило $41,56.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 11:21, Ашберн
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС России, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ.
RT на русском 08:33
Политика
ЕС продлил экономические санкции против России до 31 января
Совет Евросоюза продлил на полгода, до 31 января 2021 года, секторальные экономические санкции против России, введенные в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, из-за невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Коммерсантъ 11:00
Футбол
Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА
РИА Новости вчера в 05:26
Происшествия
Экскаватор сгорел в сквере имени Бузина в центре Севастополя
Новый Севастополь 10:41
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила рекорд
Цена автомобильного бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) выросла до 57,7 тыс. руб. за тонну, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 08:35
Экономика
Мишустин утвердил расширение программы льготной ипотеки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программы льготной ипотеки.
Газета.Ru 10:15
Культура
Кристина Асмус снова разделась на экране
Как уточняет Учитель, по сюжету ленты "китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка из секс-чата".
Российская газета 06:20
Технологии
Соцсеть TikTok подозревают в слежке за пользователями
Один из пользователей Reddit, являющийся инженером-программистом, рассказал о том, что популярное среди молодежи приложение TikTok собирает большое количество данных о пользователях, которые не нужны социальной сети для функционирования.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
На северо-востоке Москвы на улице Проходчиков в жилом доме прогремел взрыв, после которого разгорелся сильный пожар.
Газета.Ru 09:40
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Общество
Назван способ экономии при уплате нового налога на воду
Владельцы частных домов и дачных участков в товариществах смогут избежать уплаты налога на воду, если скважины и колодцы используются только в личных целях и их глубина не превышает 20 метров, пишет "Лайф".
Народные новости 04:22
Общество
Правительство сообщило об открытии с 1 июля курортного сезона в России
Организации культурной и туристической сферы возобновляют нормальную работу в России после пандемии коронавируса, сообщает ТАСС 29 июня со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Известия 05:53
Общество
В Петербурге завели дело из-за непристойной рекламы кафе
Управление ФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело в отношении компании, разместившей непристойную рекламу кафе, сообщает ведомство.
РИА Новости 11:09
Общество
В Москве выставили на продажу танк Т-34-85
В Москве на продажу выставили отреставрированный танк Т-34-85. Соответствующее объявление появилось на Avito.
Мослента 07:31
Шоу-бизнес
Рудковская отреагировала на шутку Ивана Урганта в адрес Плющенко
Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, прокомментировала шутку шоумена Ивана Урганта, озвученную им в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Metaratings 07:52
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК 09:17
Происшествия
Суд не смог решить, оглашать ли переписку историка Соколова с Ещенко
Суд отложил заседание по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, для принятия решения об оглашении личной переписки влюбленных, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда.
РИА Новости 10:35
Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Движение по участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе открыто.
Коммерсантъ 03:50
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала продукты, без которых нельзя похудеть
Похудеть без клетчатки не получится, так как она выводит жир.
Evo-rus.com 10:32
Общество
Мишустин: Число работающих удаленно россиян с апреля выросло в 30 раз
Число работающих в удаленном режиме россиян с 1 апреля выросло в 30 раз.
РЕН ТВ 09:20
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Деловое.ТВ 02:36
Общество
Греф ответил на обвинения Михалкова в «Бесогоне»
Слова с критикой демократии и власти большинства, которые режиссер Никита Михалков цитировал в своей программе «Бесогон», — это вырванная из контекста фраза, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС.
РБК 05:02
Общество
Мишустин изменил правила льготного автокредитования
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении скидки при получении кредита на новый автомобиль отечественного производства.
Известия вчера в 07:53
Общество
В ЗАГСах Тульской области разрешили проводить церемонии бракосочетания
Первый Тульский 09:23
Армия и оружие
В Китае заявили, что российский лазер не может расплавить броню танков
Журналист подчеркивает, что очень многие неверно полагают о способности лазерной установки плавить броню танков.
Военное дело вчера в 11:18
Футбол
Экс-тренер «Спартака» Каррера подписался на Instagram ЦСКА
Бывший тренер московского футбольного клуба «Спартак» Массимо Каррера подписался в Instagram на две страницы, посвященные столичному ЦСКА.
News.ru 10:44
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM 08:05
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Общество
Суд приговорил экс-премьера Франции к 5 годам тюрьмы
Суд приговорил экс-премьера Франции Француа Фийона к пяти годам тюрьмы по делу о финансовых нарушениях, сообщает BFM TV.
Газета.Ru 08:50