Энергетика

КомпанияКомпанияЦена нефти Brent побила месячный рекорд

Стоимость июльских фьючерсов марки Brent выросла до 33,59 доллара за баррель, преодолев отметку в 33 доллара впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такого уровня цены на топливо достигли к 8:22 мск.
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Цена на нефть WTI впервые с марта превысила $30 за баррель

Rambler News Service03:36

Стоимость июльских фьючерсов на марку Brent в Лондоне составляет более 33,5 долларов за баррель

Эхо Москвы02:35

Впервые с 13 апреля цена нефти Brent поднялась выше $33

МИР 24вчера в 18:36

Цены на нефть побили месячный рекорд

Телеканал 360°вчера в 20:14

Цена на нефть марки WTI превысила $30

RT на русскомвчера в 18:33

Цена нефти Brent поднялась до $33,85

ТАССвчера в 18:05

Нефть штурмует максимумы. Что толкает котировки вверх?

Вести.Ruвчера в 21:00
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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В Москве оштрафовали прикованную к кровати женщину-инвалида

Говорит Москва 03:22
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Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках

Эксперты Роскачества выявили превышение допустимых норм мышьяка в креветках нескольких торговых марок, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 02:58
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Зрители выбрали лучшую песню в истории «Евровидения»

Пятый канал 03:10
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Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru вчера в 01:15
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Авто

«АвтоВАЗ» в мае снова повысил цены на автомобили на 1%

"АвтоВАЗ" с начала мая снова повысил цены на весь модельный ряд в среднем на 1%, сообщил ТАСС источник, близкий к компании.
ТАСС 04:08
Фигурное катание

Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
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Общество

СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам

«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
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Общество

Назван самый полезный продукт для сердца

Газета.Ru 03:37
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Культура

Названы суперфиналисты Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»

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В Московской области задержали серийного убийцу

Lenta.ru 03:54
Экономика

Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкспортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК вчера в 02:00
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
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Общество

В России зарегистрировали высокоточный тест на коронавирус

Росздравнадзор зарегистрировал высокоточный тест на коронавирусную инфекцию, который показывает наличие или отсутствие заражения на самых ранних стадиях.
Lenta.ru 04:33
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Технологии

Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six

Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
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Футбол

Холанд забил первый гол после возобновления чемпионата Германии

Советский спорт 16 мая в 10:10
Политика

Песков: сроки прямой линии с Путиным пока не определены

Конкретная дата проведения ежегодной традиционной прямой линии с президентом Владимиром Путиным в этом году пока не определена.
Политическая Экспертиза 04:30
Фигурное катание

Загитова похвасталась подарками на 18-летие

15 мая стало известно, что Загитова, несмотря на приостановку карьеры, вошла в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2020/2021.
Lenta.ru 04:44
Политика

В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru 16 мая в 15:23
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Технологии

YouTube больше не считает разрешение 720p высоким качеством

Отметку HD теперь можно увидеть рядом с разрешением 1080p или выше, а более низкий уровень качества классифицируется как SD (Standard Definition).
3DNews 04:40
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Общество

В Москве за сутки выявили 3 238 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных случаев COVID-19 за сутки в Москве снизилось до апрельского уровня и составило 3 238, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
РИА Новости 03:39
Политика

В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов

В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
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Космос

«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля

Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
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Армия и оружие

NI: новая тактика ВМФ России поставила под удар подводный флот НАТО

Издание «ПолитРоссия» опубликовало перевод статьи обозревателя американского издания The National Interest Питер Сучиу, который считает, что Россия намерена противостоять НАТО в Мировом океане, для чего осваивает новую тактику борьбы с подводными лодками Альянса.
Военное дело вчера в 05:04
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Общество

На предприятии «Полюс Золото» выявили 866 случаев коронавируса

Как сообщили в компании «Полюс Золото», первичные тесты выявили 866 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», однако из них подтверждено только 364 случая.
НГС24 04:42
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