Энергетика
КомпанияЦена нефти Brent побила месячный рекорд
Стоимость июльских фьючерсов марки Brent выросла до 33,59 доллара за баррель, преодолев отметку в 33 доллара впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне. Такого уровня цены на топливо достигли к 8:22 мск.
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