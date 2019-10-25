Энергетика
ТАССЦена нефти Brent поднялась до $62
В последний раз цена нефти находилась выше $62 за баррель 25 сентября 2019 года. На пике роста по состоянию на 21:28 мск, стоимость марки Brent достигала $62,11 за баррель.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Вашингтон
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Общество
Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках
Политика
В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Общество
Человек дня. Эдуард Багиров
Личное дело Эдуард Исмаилович Багиров (44 года) родился в туркменском городе Мары́ в семье азербайджанца и русской.
Шоу-бизнес
Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены
Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
Экономика
Охранники стали самыми закредитованными работниками в России
Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
Кино
Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма
Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Киберспорт
Blizzard готовится представить Overwatch 2
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
Автоспорт
Даниил Квят: Судьи просто убивают Формулу-1 штрафами
Пилот Торо Россо Даниил Квят прокомментировал решение стюардов 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики оштрафовать его за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом из Рено на последнем круге.
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Политика
В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого
Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
Экономика
Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум
Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Киберспорт
Death Stranding выйдет на PC в 2020 году
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Общество
Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками
Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Происшествия
Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев
Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
Шоу-бизнес
Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках
Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Кино
В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»
Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Наука
Безалкогольные напитки способствуют износу зубов
Частое употребление в большом количестве сладких безалкогольных напитков может быть ведущей причиной эрозии зубной эмали и дентина у пациентов с ожирением.