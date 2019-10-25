Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent поднялась до $62

В последний раз цена нефти находилась выше $62 за баррель 25 сентября 2019 года. На пике роста по состоянию на 21:28 мск, стоимость марки Brent достигала $62,11 за баррель.
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Мировые цены на нефть снижаются

RT на русском01:07

Цены на нефть снижаются в понедельник утром

Московский Комсомолецвчера в 22:00

Прогноз результатов «Новатэка» за III квартал по МСФО: выручка снизилась на 13% г/г

ПРАЙМ03:52

Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель

News.ru25 октября в 15:33

Цена нефти Brent поднялась до $62

ТАСС25 октября в 14:29

Котировки Brent и WTI опускаются на рисках для спроса

Росбалт25 октября в 08:33

Нефть зафиксировала максимальный недельный рост за месяц

REGNUM25 октября в 16:14
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:36, Вашингтон
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Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег», копия документа размещена на официальном портале правовой информации.
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Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

РИА Новости 08:59
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Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади

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Общество

Путин поручил ускорить строительство развязки в Химках

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В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое

RT на русском 07:05
Политика

Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете

Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Общество

Человек дня. Эдуард Багиров

Личное дело Эдуард Исмаилович Багиров (44 года) родился в туркменском городе Мары́ в семье азербайджанца и русской.
Полит.ру 24 октября в 17:01
Шоу-бизнес

Гарик Харламов оценил постельные сцены в фильме с участием жены

Российский комик Гарик Харламов ответил на постоянные вопросы поклонников об отношении к роли его жены, актрисы Кристины Асмус, в фильме «Текст».
News.ru вчера в 17:26
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Охранники стали самыми закредитованными работниками в России

Треть дохода на выплату кредитов отдают медики (33,2%) и работники социальной сферы (32,8%).
РБК 06:56
Кино

Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма

Японский режиссер и аниматор Макото Синкай пообещал выпустить новый фильм уже в 2022 году.
Культуромания 03:18
Политика

Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США

Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Киберспорт

Blizzard готовится представить Overwatch 2

News.ru 03:12
Общество

Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Автоспорт

Даниил Квят: Судьи просто убивают Формулу-1 штрафами

Пилот Торо Россо Даниил Квят прокомментировал решение стюардов 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики оштрафовать его за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом из Рено на последнем круге.
Советский спорт 06:59
Общество

Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Политика

В полиции заявили, что националистов не будут выселять из Золотого

Заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил изданию "Левый берег", что представителей "Национального корпуса" не собираются выгонять из поселка Золотое.
РИА Новости 09:01
Экономика

Акции «Норникеля» на Мосбирже обновили максимум

Акции «Норникеля» на Московской бирже выросли более чем на 6%, обновив исторический максимум.
Коммерсантъ 07:02
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru 03:35
Киберспорт

Death Stranding выйдет на PC в 2020 году

News.ru 08:16
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае

Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Кино

Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»

Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Общество

Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками

Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Эхо Москвы 09:03
Общество

Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала

Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество

Пищевой комбинат отсудил у Навального, Соболь и ФБК 88 млн рублей

Коммерсантъ 09:27
Происшествия

Местные власти рассказали о семье солдата, застрелившего сослуживцев

Представители администрации поселка Вагай Тюменской области рассказали РИА Новости о семье срочника Рамиля Шамсутдинова, арестованного за убийство восьми сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
РИА Новости 08:18
Шоу-бизнес

Боярский прокомментировал сообщения о своём самочувствии на съёмках

Актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
RT на русском 08:24
Шоу-бизнес

На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову

Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда вчера в 10:49
Кино

В Москве начались съемки фильма Серебренникова «Петровы в гриппе»

Главные роли в картине исполнят Семен Серзин и Чулпан Хаматова. В Москве начались съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе".
Piter.tv 07:44
Общество

В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию

Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
Коммерсантъ 06:28
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Безалкогольные напитки способствуют износу зубов

Частое употребление в большом количестве сладких безалкогольных напитков может быть ведущей причиной эрозии зубной эмали и дентина у пациентов с ожирением.
ГЛАС.RU 04:50
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