Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%. Такая отметка достигнута впервые с 25 сентября.
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Общество
Суд признал виновными экс-премьера Дагестана и его заместителя
Лефортовский суд Москвы в понедельник признал виновными бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в растрате 41 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Военный суд арестовал срочника, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, арестован по решению Читинского гарнизонного военного суда.
Газета.Ru 04:28
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с националистами в Донбассе
РИА Новости 26 октября в 12:00
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Происшествия
Пилот пропавшего частного самолета в Пермском крае погиб
Полиция и спасатели обнаружили место падения частного легкомоторного самолета, который пропал в субботу в Пермском крае.
ТАСС 03:52
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
RT на русском 04:30
Футбол
Назаров сочинил песню в честь победы «Спартака» над «Локомотивом»
Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров записал очередную песню в честь победы команды над «Локомотивом» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата России: — Лишь только вечер затеплится синий, Лишь только Понсе забьет первый мяч.
Спорт-Экспресс вчера в 17:25
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:51
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Минкомсвязи работает над ситуацией с долгами «Первого канала» и стремится не допустить перебоев в телевещании.
РБК 04:36
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru 26 октября в 18:37
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
Производитель Xiaomi официально подтвердил информацию о том, что разрабатывает новый девайс линейки Mi CC9 с приставкой Pro.
RuNews24.ru 03:35
Происшествия
В Ульяновской области ребёнок разбился насмерть во время игры в прятки
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту гибели семилетнего мальчика, который разбился насмерть при падении с высоты.
REGNUM 02:50
Общество
Треть российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
Более 35% российских семей с детьми не получают льготы из-за того, что не знают о существовании положенной им помощи, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Общественной палатой России.
Коммерсантъ 03:24
Музыка
Игорь Крутой представит концертную программу в Нью-Йорке
26 октября в Нью-Йорке концертную программу представит композитор, народный артист России Игорь Крутой.
Культуромания 26 октября в 04:08
Политика
Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали о своей работе
RT пообщался с сотрудниками «либеральных» СМИ и попросил их рассказать об особенностях своей работы.
RT на русском 01:30
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Газета.Ru 01:16
Футбол
Ляказетт поддержал лайком пост фаната против Эмери и Джаки
Форвард лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт поддержал лайком недовольство одного из фанатов команды после поединка десятого тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2).
Евро-футбол.ру 04:43
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Ведомости вчера в 16:52
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
Российская газета вчера в 20:54
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Lenta.ru 04:41
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе в ноябре
В связи с празднованием в следующий понедельник Дня народного единства выходные продлятся три дня — со 2 по 4 ноября включительно.
BFM.ru 04:53
Шоу-бизнес
Участница «План Б» раскрыла роман с голливудским актером
Возлюбленный оказался вдвое старше. Реалити шоу «План Б» в самом разгаре, после кастинга в столице участники прилетели на остров Бали.
Wday.ru 03:00
Происшествия
Гололед стал причиной массовых аварий в Петербурге
Ночное понижение температуры после дождивого воскресенья стало причиной гололеда на дорогах в Петербурге.
Росбалт 03:35
Культура
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Режиссер Дэвид Линч получил почетный «Оскар» за вклад в кинематограф, говорится в сообщении в Twitter-аккаунте американской киноакадемии.
Rambler News Service 02:11
Общество
Видеосервис Apple запустится без русской озвучки
В контенте сервиса Apple TV+, который станет доступен с 1 ноября, не будет русского дубляжа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Apple и топ-менеджеров российских видеосервисов.
Rambler News Service 03:25
Культура
Шоу «Слабое звено» вернется в эфир с Киселевой
Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Sibnet Новости 01:12
Политика
Поклонская оценила угрозу главы «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.
РИА Новости вчера в 11:55