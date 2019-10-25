Энергетика
News.ruЦена нефти Brent поднялась до $62 за баррель
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%. Такая отметка достигнута впервые с 25 сентября.
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Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
РИА Новости 10:29
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Экономика
Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла»
Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".
РИА Новости 11:24
Экономика
После президентских выборов в Аргентине ужесточили валютный контроль
Центральный банк Аргентины ужесточил контроль за обменом валюты в стране после завершения выборов президента страны.
Новые Ведомости 07:47
Происшествия
Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции
Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс 09:19
Хоккей
Плющев обвинил Малкина в лицемерии из-за гражданства США
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал информацию у том, что у Евгения Малкина, форварда сборной России и "Питтсбург Пингвинз", обнаружили гражданство США, передает Sport24.
Газета.Ru 09:40
Политика
Кремль высказался об идее референдума о разрешении эвтаназии
Кремль не имеет сформулированной позиции по вопросу о возможности проведения референдума, касающегося легализации эвтаназии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:09
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Происшествия
СК возбудил дело против замначальника Куйбышевской железной дороги
Следователи в Самаре возбудили уголовное дело против первого заместителя начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрия Атякина и двух его подельников по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 11:02
Политика
В воскресенье в Тюрингии пройдут выборы в земельный парламент
Все внимание немецких СМИ приковано к земле Тюрингия в самом сердце Германии, где в последнее воскресенье октября пройдут выборы в ландтаг - местный парламент.
Российская газета 26 октября в 22:00
Фигурное катание
11-летняя ученица Тутберидзе Жилина выучила еще один четверной прыжок
Российская фигуристка Вероника Жилина, которая занимается в младшей группе Этери Тутберидзе, освоила второй четверной прыжок.
Нева Спорт 07:50
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Общество
В Москве проведут эксперимент по созданию частных СИЗО
"Раздвинуть стены или построить новый блок начальник СИЗО не в силах, при всем желании", — пояснил Волков, добавив, что поэтому необходимость создания частных тюрем не вызывает у практиков никаких сомнений.
Вести.Ru 03:32
Политика
Болгария высылает российского дипломата
Болгария попросила отозвать российского дипломата, в отношении которого прокуратура ранее завела дело по обвинению в шпионаже.
ТАСС 11:10
Общество
Мэр Москвы больше не называет летние протесты беспорядками
Собянин привел в пример недавние протесты в Барселоне и события в Ливии, в ходе которых, по словам мэра, были беспорядки, столкновения и кровь.
Эхо Москвы 09:03
Политика
Путин поручил найти места для площадок для экстремальных видов спорта
Президент России Владимир Путин поручил министерству спорта и Минвостокразвития проработать возможность создания спортивных площадок на Дальнем Востоке для занятия экстремальными видами спорта.
РЕН ТВ 05:37
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Общество
В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц.
RT на русском 09:18
Экономика
Медведев подписал стратегию развития судостроения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.
Rambler News Service 10:25
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Происшествия
Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа
Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.
REGNUM 09:03
Общество
В Киеве произошла драка на суде по переименованию проспекта Бандеры
В киевском суде произошла драка между противниками и сторонниками переименования Московского проспекта и проспекта Генерала Ватутина в проспекты имени Степана Бандеры и Романа Шухевича.
RT на русском 09:49
Происшествия
Начальник полиции Ступино задержан за взятку
Сотрудники столичного и подмосковного главков управления собственной безопасности МВД совместно с сотрудниками ФСБ проводят комплекс мероприятий по проверке информации о причастности ряда полицейских в Ступино к коррупционным правонарушениям.
BFM.ru 11:20
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика»
Жена шоумена Дмитрия Хрусталева (40), Мария Гончарук (29) стала третьей солисткой в группе «Фабрика».
Lisa.ru 03:45
Общество
Эксперты показали ужасающие последствия 20 лет сидячей работы
Волгоградская правда 26 октября в 02:59
Космос
Дети нейтронных звезд. «В мире науки» №10, 2019
Что же касается моих любимых космических объектов, это, безусловно, нейтронные звезды.
Научная Россия вчера в 09:11